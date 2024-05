Webconf APCC - Rapport au vivant et solutions fondées sur la nature

Résumé

INDDIGO, grâce à une équipe constituée d’urbanistes, de paysagistes et d’écologues, développe une nouvelle approche du vivant dans ses missions et opérations d’aménagement. La nature y est alors mobilisée comme une source d’adaptation au changement climatique et comme une finalité en soi, c’est-à-dire comme un élément pour lequel le projet doit garantir une préservation et être une source de plus-value, un levier de régénération.

La notion de Solution (d’adaptation) Fondée sur la Nature prend donc une place centrale, défendant un recours aux services rendus par la nature comme pilier de résilience et d’aménagement et l’investissement dans de nécessaires services rendus à la nature, afin de constituer une boucle vertueuse. Les projets sont donc menés de manière que l’investissement dans la nature (aménagements paysagers et naturels) bénéficie au projet en lui-même (ses infrastructures, ses occupants ou usagers) et à la biodiversité, dans un esprit de plus-value.

Cette Webconf s’adresse aux collectivités et professionnels de l’aménagement.

Intervenant.e.s :

Frédérique Métivier-Lopez, INDDIGO

Rémy Dugoujon, INDDIGO

Hélène Dourneau, Bordeaux Métropole

Je m’inscris à cette webconférence.