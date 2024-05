Conférence : Les arbres face à la sécheresse : impact sur la gestion des forêts

La forêt méditerranéenne rend de nombreux services à la société mais sa vitalité est contrainte par l'augmentation récente des sécheresses associée au changement climatique. Dans cette présentation, à partir d'expérimentations et d'observations réalisées en région méditerranéenne, le Dr. Maxime Cailleret démontrera comment la sécheresse impacte le fonctionnement des arbres et la dynamique des forêts, et les solutions qui s'offrent au gestionnaire forestier pour limiter ces impacts.

Ressources complémentaires