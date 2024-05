EXPADD LANCE LE PRAC500 POUR ACCOMPAGNER 500 COOPERATIVES AGRICOLES FACE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

EXPADD vient de procéder, en collaboration avec ses partenaires locaux et internationaux au lancement du PRAC500, un ambitieux programme d’appui à 500 coopératives agricoles, face aux effets, de plus en plus graves, du réchauffement climatique en Côte d’Ivoire. Ce programme comprend des formations pratiques, des conseils et l’exécution de projets générateurs de revenus. Il concerne toutes les filières agricoles et s’étend à l’ensemble du territoire ivoirien.

Il devrait durer deux années avant de se déployer dans d’autres pays d’Afrique.