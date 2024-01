21ème Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) : La transition énergétique et l'accès universel à l'électricité mis en avant

« Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l’électricité ? » est le thème de la 21ème édition du salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) prévu du 23 au 24 janvier prochain. Le choix du thème s’explique par « l’importance cruciale de l’énergie dans le développement durable de notre continent. L’énergie étant le moteur de la croissance économique, de l’amélioration des conditions de vie et de la réalisation des objectifs de développement durable », a affirmé le président de l’association sénégalaise pour le développement de l’énergie en Afrique, Mohamed Abdallah Seck lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 18 janvier en prélude du SIEPA.

