VERSO ENERGY présente son projet de production d’hydrogène à Carling et annonce l’ouverture de la concertation préalable

VERSO ENERGY annonce le lancement du projet de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, nommé « CarlHYng », qui sera implanté à Carling (Moselle) et doté d’un montant d’investissement de 450 m€. La mise en service de la première phase interviendra en 2027. SIEMENS ENERGY est le partenaire prévu pour la mise en œuvre technique de ce projet transfrontalier.

La concertation préalable – sous l’égide la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) – menée en collaboration avec RTE et GRTgaz, se tiendra du 23 octobre au 18 décembre 2023.

Le projet CarlHYng :

La France et l’Europe se sont résolument engagées dans la transition énergétique et la décarbonation de l’industrie. Pour ce faire, la filière hydrogène a été identifiée comme un des leviers d’action prioritaire.

Afin de participer à la décarbonation de l’industrie de la « Grande Région » (espace de coopération regroupant notamment la Moselle, la Sarre et le Grand-Duché de Luxembourg), VERSO ENERGY envisage de produire de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone par électrolyse de l’eau sur la commune de Carling en Moselle. SIEMENS ENERGY est le partenaire prévu pour la mise en œuvre technique. Ce projet innovant, nommé CarlHYng, est porté en collaboration avec RTE et GRTgaz, respectivement gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et de gaz, qui assureront les raccordements techniques nécessaires à cette installation.

3 unités de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau seront successivement mises en service, la première fin 2027, la seconde en 2029 et la troisième en 2030. À terme, la production cumulée atteindra 51 000 tonnes d’hydrogène par an (17 000 tonnes par unité d’une puissance de 100 MW).

Le projet CarlHYng représente un investissement de 450 millions d’euros. Au total, 300 emplois seraient créés pendant la phase de construction, avec un pic à 500 emplois pendant les 6 mois de montage et de test de l’installation. En fonctionnement, le projet entrainera la création de 20 à 40 emplois directs et plus de 40 emplois indirects.

L’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par le projet CarlHYng vise à décarboner l’industrie transfrontalière. Plus de 13 367 000 tonnes de CO2 seraient ainsi évitées sur 30 ans.

La concertation préalable

VERSO ENERGY, RTE et GRTgaz ont saisi la CNDP pour qu’elle se prononce sur les modalités de participation du public à mettre en œuvre sur le projet CarlHYng. Le 6 juillet 2023, la commission a décidé d’organiser une concertation préalable et désigné deux garants : Luc MARTIN et Valérie TROMMETTER.

La concertation préalable se tiendra du 23 octobre au 18 décembre 2023.

La concertation est ouverte à toute personne ou toute organisation intéressée par le projet, quelle que soit sa proximité avec lui, ou par les enjeux associés. Elle permet au public de s’informer, de s’exprimer et d’interroger les maîtres d’ouvrage au travers de modalités variées :

- 3 réunions publiques, 1 atelier et 3 rencontres de proximité permettront d’aborder des sujets variés comme la contribution de l’hydrogène à la transition écologique du territoire ou encore l’intégration du projet CarlHYng dans son environnement.

- Le site internet dédié à la concertation (www.concertation-CarlHYng.eu) donne accès à toutes les informations relatives à la concertation. À partir du 23 octobre, le public pourra y déposer une contribution.

- Les documents de concertation (dépliant-synthèse et dossier) ont été mis à disposition du public dans les mairies de Carling, L’Hôpital, Saint-Avold, Porcelette, Diesen et Creutzwald. A ces documents s’ajoute un registre mis à disposition en la mairie de Carling, aux heures habituelles d’ouverture, pour permettre au public de s’exprimer.

À l’issue de la concertation préalable, les garants rédigeront un bilan dans lequel ils consigneront l’ensemble des avis et arguments exprimés ; ce bilan, auquel répondra le maître d’ouvrage, sera rendu public et joint au dossier d’enquête publique.

Pour Antoine HUARD, directeur général de VERSO ENERGY, « Avec le projet CarlHYng, VERSO ENERGY est résolument engagé dans la réindustrialisation du pays et la décarbonation de notre économie. Il est possible de créer de l’emploi et de l’activité tout en contribuant à une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lors de cette concertation préalable, VERSO ENERGY sera à l’écoute du public et de l’ensemble des acteurs du territoire pour prendre en compte leurs avis, points de vigilance et suggestions. »

Selon Elisabeth BERTIN, déléguée RTE en région Grand Est : « La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau est nécessaire pour réduire les émissions de CO2 de certains secteurs d’activités. Engagé à garantir l’accès à une électricité décarbonée, RTE se mobilise pleinement pour accompagner le projet CarlHYng qui contribue à la transition énergétique et à la réindustrialisation de la France. »

Pour François MARTIN, responsable de projet à GRTgaz « L’hydrogène renouvelable est l’un des seuls vecteurs énergétiques pour décarboner la sidérurgie, la métallurgie et la mobilité lourde. C’est une formidable opportunité pour atteindre la neutralité carbone du territoire et garantir l’avenir industriel de la Moselle dans un contexte de réindustrialisation de l’Europe. »