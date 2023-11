Webconf APCC - Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : levier ou contrainte pour les modes actifs ?

Cette webconf ‘ s’adresse aux collectivités, élus et services, bureau d’études, et associations.

À travers ce webinaire, BL évolution décryptera les textes réglementaires du ZAN s’appliquant aux aménagements cyclables et proposera 7 clés pour concilier le ZAN et une politique cyclable ambitieuse.

L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN), complexe et peu compris jusqu’ici, propose aux territoires d’arbitrer in fine entre différents projets pour limiter leurs consommations foncières. La compétition fait rage entre habitat, développement économique et infrastructures de transports dans un pays globalement peu dense, aux disponibilités foncières perçues trop longtemps comme infinies.

