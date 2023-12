Le Général Climat : Le livre qui dévoile le lien crucial et trop peu exploré entre changement climatique et sécurité mondiale

Dans un discours prononcé en décembre 2016, le général Tom Middendorp a captivé l'attention de son pays et internationale en établissant un lien percutant entre le changement climatique et les conflits mondiaux. « Le changement climatique est une cause de conflit.…» déclare-t-il, ajoutant que le secteur de la sécurité n’accorde pas assez d’attention au climat et à son impact sur nos existences. Le Général Climat était né.

Tom Middendorp s’appuie sur son expérience militaire pratique (en Afghanistan, Irak, Sahel et une vingtaine de missions internationales) et sa compréhension des dynamiques géopolitiques pour démontrer magistralement à quel point changement climatique et sécurité mondiale sont intrinsèquement liés sur tous les continents.

L’auteur ne se contente cependant pas de ce constat alarmant, il propose aussi un panorama de solutions. « Voir grand, commencer petit, démarrer quelque part ». Il démontre à quel point les organisations militaires et la société civile peuvent gagner à collaborer dans de multiples domaines qui influencent le changement climatique et permettre de s’y adapter. « Je crois fermement en notre capacité à survivre et à innover, mais nous ne devons pas attendre qu’il soit trop tard. Nous devons nous tourner vers l’avenir, nous élever au-dessus du quotidien, investir dans l’avenir de nos enfants et, surtout, être prêts à dépasser les clivages et à tendre la main vers l’autre dans la lutte contre cet ennemi commun. ».

"Le Général Climat" est publié par LA BUTINEUSE, une maison d'édition engagée dans la sensibilisation aux enjeux climatiques et à l'impact des activités humaines sur notre planète.

Le fait que ce livre universel soit né aux Pays-Bas n’est sans doute pas un hasard. Les habitants de ce pays, qui vivent en grande partie sous le niveau de la mer, ont une longue expérience des catastrophes naturelles et de leur gestion. Ils ont intégré à quel point la collaboration de toutes les composantes de la société était essentielle pour leur survie. Cela peut se révéler particulièrement inspirant pour le reste du monde à l’époque que nous vivons.

Préface de Ban Ki-moon et Feike Sijbesma, co-présidents du Centre mondial pour l’adaptation.

« Nous recommandons Le Général Climat à toute personne désireuse de comprendre les défis multiformes posés par le changement climatique et, plus encore les solutions et les stratégies qui peuvent nous conduire à un avenir meilleur. »

L’auteur - Tom Middendorp

Le général Tom Middendorp a une riche expérience opérationnelle sur de nombreux terrains. Il a notamment été déployé en Afghanistan en 2006-2007 en tant qu'ambassadeur adjoint auprès de l'OTAN, puis en 2009 en tant que commandant de la Task Force Uruzgan. Il a ensuite dirigé plus de 20 missions internationales avant de devenir chef d’état-major de la défense en 2017. Il a étroitement collaboré avec les armées des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, du Benelux, de la France et de l’Australie. Il s'est ensuite dédié à la question du climat et de la sécurité, en collaborant avec l’Institut Clingendael et le Centre d'études stratégiques de La Haye (HCSS). Depuis 2019, il est le président du Conseil militaire international sur le climat et la sécurité (IMCCS). Il est également l'envoyé spécial des Pays Bas pour la coopération européenne en matière de défense. Il participe à de nombreuses conférences internationales (Munich Security Conference, Austrian World Summit, World Defence Show, European Defence and Security Summit, etc.) et prend régulièrement la parole auprès des entreprises du secteur privé.

Antonie van Campen est aujourd'hui rédactrice de discours indépendante. Elle connait l'auteur depuis de longues années et a grandement contribué à sa communication au ministère de la Défense.

Les Editions LA BUTINEUSE

