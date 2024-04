Après Pi-car b Mars rover, l'informaticien camerounais Yannick Edouard Mekongo Abanda invente une main bionique

En cette période où l’intelligence artificielle (IA) bat son plein pour une digitalisation tous azimuts de la société, les esprits les plus éveillés dans ce domaine impriment, de plus en plus, leurs marques par la conception des applis et technologies capables de détecter, de raisonner, d’agir ou de s’adapter tel un humain. C’est dans cette logique que l'ingénieur informaticien camerounais, Yannick Edouard Mekongo Abanda, vient de concevoir une main intelligente.

En attendant de lui trouver le nom d’appellation officielle, la main bionique, nouvelle invention en IA du concepteur, en 2021, du robot Pi-car b Mars rover (susceptible de reconnaitre la voix), a émerveillé le grand public lors du sommet de l’Union africaine de radio diffusion, au Palais des congrès de Yaoundé (Cameroun), du 04 au 06 mars 2024.

Il s’agit d’un prototype de prothèse intelligente connectée et destinée à aider les personnes qui ont perdu leurs membres supérieurs. Cette main robot peut ainsi assister de manière intelligente toute personne qui a vu son ou ses bras amputés. Mieux, elle se substitue au membre mutilé de l’humain.

«Le système intelligent sera capable d'apprendre et de mémoriser les différents signaux électriques envoyés par le cerveau vers les muscles et de déclencher un mouvement en conséquence», rassure le jeune de 26 ans.

Selon le très passionné du savoir digital, la technologie ‘’Machine Learning’’ (apprentissage automatique) empruntée ici permet à cette prothèse «de détecter les signaux que le cerveau envoie vers les muscles». Une main intelligente est capable de mémoriser la façon dont la personne handicapée fait usage de ses doigts et d’en agir agilement comme tel.

Par exemple, explique le virtuose de l’informatique, «lorsque le cerveau du malade émet le signal de bouger le pouce, le pouce de la prothèse bougera…».

Manifestement, cette initiative innovante du Camerounais vise à révolutionner le secteur de la santé, et précisément le domaine de production des prothèses.

Clairvoyant et dynamique, l’ancien étudiant du génie logiciel de l’Institut africain d’informatique/Centre d’excellence technologique Paul Biya compte achever son projet innovant et fonder un centre panafricain de recherche en robotique et intelligence artificielle appelé Bantu Robotics. Une structure à travers laquelle des jeunes pourront mettre leurs savoirs et savoir-faire, en termes de technologies pour le bien-être et le développement durable du continent.