Protection durable des paysages forestiers de l'Ouest-Cameroun : Rainforest Alliance et ses partenaires favorables à la mise en place des zones d'aménagement prioritaire (ZAP)

La ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest, a abrité le 1er mars 2024 un atelier de réflexion et d’échanges avec la Direction de l’aménagement du territoire et de la mise en valeur des zones frontalières du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) et la délégation régionale Minepat de l’Ouest sur la mise en œuvre du concept de zone d’aménagement prioritaire (ZAP). Les membres des comités de gestion du paysage (CGP) ont échangé sur les documents devant constituer le dossier de demande l'attribution de la ZAP. Selon le coordonnateur des activités de Rainforest Alliance dans les hautes terres de l’Ouest, Jacques Waouo, l’objectif principal de l’atelier était de proposer, sur la base du processus de gestion durable engagé dans les paysages des monts Bamboutos et des monts Bana-Bangangté-Bangou, un cadre technique pour guider l'opérationnalisation du concept de zone d’aménagement prioritaire et l’obtention d’un statut de ZAP pour ces deux paysages.

Les objectifs spécifiques consistaient à faire un état d’avancement de la mise en œuvre de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun, avec un focus sur les zones d’aménagement prioritaires, à présenter l’état d’avancement du processus de gestion durable des deux paysages, du point de la gouvernance et des outils techniques pour l’obtention d’un statut de zone d’aménagement prioritaire et d’identifier sur la base des résultats déjà acquis, les éléments techniques complémentaires et le processus administratif pour une décision de statut de ZAP pour chacun des deux paysages identifiés.

Une activité adossée au projet COBALAM financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et mis en œuvre par ONU-Environnement, le Minepded et Rainforest Alliance

L’activité de Bafoussam s’inscrivait en droite ligne du projet « Eliminer les obstacles à la conservation de la biodiversité, à la restauration des terres et à la gestion durable des forêts par l’intermédiaire du COmmunity-BAsed LAndscape Management - COBALAM », financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) et mis en œuvre par ONU-Environnement et le ministère en charge de l’Environnement (Minepded) en partenariat avec l’Ong américaine Rainforest Alliance. L’implémentation du projet COBALAM vise à accompagner le Minepat, les administrations sectorielles, les CTD et les autres institutions compétentes dans le processus de la mise en œuvre de la loi n° 2011/008 du 6 mai 2011 d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun.

C’est surtout le prolongement d’une séance de travail tenue entre Rainforest Alliance et la direction de l’Aménagement du territoire et de la mise en valeur des zones frontalières (DATZF) du Minepat en septembre 2023. A l’occasion, les échanges ont permis de retenir : la nécessité de poursuivre les réflexions sur le plan juridique et technique, en vue de l’érection de certaines zones de notre pays en ZAP, l’élaboration des schémas régionaux en cours ayant ressorti des menaces liées à la protection de l’environnement dans certaines parties du pays ainsi que la présence de fortes potentialités naturelles dans d’autres et la nécessité d’accélérer le processus de l’élaboration des plans locaux d’aménagement et de développement durable du territoire dans certaines communes présentant des atouts et des contraintes.

Le principe de la convention de coopération décentralisée pouvant être capitalisé pour bénéficier des caractéristiques communes à plusieurs collectivités et l’urgence de mettre en évidence les ZAP dans les textes d’application de la loi de 2011 sur l’Aménagement du territoire pour une meilleure implémentation ont été aussi abordés. A l’issue de cette réunion stratégique, il avait été convenu de poursuivre les réflexions, en vue du montage des dossiers pour l’érection des paysages des monts Bamboutos et des monts Bana-Bangangté-Bangou en ZAP. L’enjeu est d’en faire un cas d’école et de diffuser cette technique d’aménagement du territoire sur l’ensemble du territoire national.

Les ZAP, un mécanisme potentiellement efficace pour assurer la conservation des paysages des monts Bamboutos et des monts Bana-Bangangté-Bangou

Les zones d’aménagement prioritaires (ZAP) sont des zones considérées comme stratégiques dont la maîtrise des handicaps géo-économiques, environnementaux ou socio-culturels ou la valorisation des potentialités nécessite une approche coordonnée d'actions publiques différenciées de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées (CTD). La démarche du projet COBALAM vise à contribuer à l’opérationnalisation du concept de ZAP pour la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Les caractéristiques des paysages des monts Bamboutos et des monts Bana-Bangangté-Bangou en ont fait deux sites pilotes comme zones clés de biodiversité.

C’est dire que les partenaires du projet COBALAM travailleront en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais pour créer des zones d’aménagement prioritaires (ZAP) pour le développement durable dans le cadre de la loi n°2011/008 qui fixe les orientations pour l’aménagement du territoire et le développement durable au Cameroun.