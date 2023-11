Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - Paris

Parce que le sujet de la mobilité devient plus que jamais d’actualité dans les organisations, et qu’en Île-de-France, seuls 13% des employeurs ont élaboré un Plan de Mobilité (716 entreprises sur 5400).

Une fresque de la mobilité ( nombre de places limité) ainsi que des ateliers thématiques seront proposés sur la journée, afin de faire le point, de partager des retours d’expériences et d’échanger tant sur les meilleures pratiques que les difficultés rencontrées autour de la mobilité. L’objectif est que chacun-e puisse repartir avec des réponses, des clés de compréhension ou des pistes d’actions à mettre en place dans sa structure. (Détails du programme plus bas)

L’objectif est d’accompagner les employeurs publics et privés dans leurs actions sur les déplacements quotidiens pour une mobilité plus inclusive et soutenable tant d’un point de vue écologique qu’économique.

Un espace pour échanger et partager entre pairs sur les solutions de mobilités durables, avec des référents mobilité du monde économique et des experts mobilité.

Ressources complémentaires