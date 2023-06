Edson Parking, l'appli de l'IAI-Cameroun vainqueur du 1er prix de la catégorie "Sciences et technologies'' des Jeux universitaires de Ngaoundéré (nord-Cameroun)

Encore un sacre dans l’escarcelle de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya pour son génie créatif. En effet, le projet ‘’parking intelligent’’ de l’institut de référence en Afrique centrale que manage Armand Claude Abanda a été, le 05 mai 2023, couronné à Ngaoundéré (région de l’Adamaoua).

C’est l’appli Edson Parking, conçue par l’élève ingénieur en génie logiciel (licence 3), Edson Tayoutsop Kanou, qui s’est vue, en marge des activités purement sportives, décerner le 1er prix de la catégorie "Sciences et technologies’’ des Jeux universitaires de Ngaoundéré présidés par le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP), le Pr Jacques Fame Ndongo. Un système destiné au stationnement intelligent.

Le programme numérique du jeune de 21 ans permet, d’une part, à l’automobiliste de trouver une place de parking proche de l’endroit où il se trouve, d’effectuer des réservations et de savoir en temps réel le nombre de places libres ou occupées, et d’autre part, aux gestionnaires de parking d’évaluer en temps réel les places libres ou occupées dans le parking.

D’après le porteur du projet innovant, l’idée de concevoir cette appli (dans le cadre des soutenances licence 2 en octobre 2022 à Yaoundé) voit le jour à partir du constat qu’au Cameroun, «de nombreuses personnes véhiculées rencontrent beaucoup de difficultés pour stationner ainsi que des gestionnaires de parkings».

C’est ainsi que passionné de la programmation informatique, le jeune élève ingénieur des travaux informatiques va mettre sur pied ce système capable, entre autres, de : permettre d’améliorer la fluidité du trafic, permettre aux automobilistes grâce à la localisation digitale de chercher des parkings ayant des places disponibles, permettre aux clients de savoir si le parking est payant ou gratuit, permettre aux clients d’effectuée des réservations, fournir un service de guidage pour les touristes, permettre aux clients de savoir les types de véhicules correspondant au parking, permettre aux gestionnaires de parking de savoir nombre de places libres et occupées, permettre aux gestionnaire de parking de savoir le temps passé par un véhicule stationné, établir des bilans statistiques pour le gestionnaire et afficher les places disponibles sur un écran à l’entrée du parking.

Les bénéficiaires d’Edson Parking, selon le jeune concepteur, sont des personnes véhiculées voulant stationner et toute organisation, structure ou particulier détenteur de parking.

En rappel, pour apporter des solutions pratiques aux problèmes auxquels les populations sont confrontées au quotidien, les étudiants de l’école de formation professionnelle de référence que constitue l’IAI-Cameroun sont concepteurs de nombreux applis et projets numériques.

Notamment, Pi-car b Mars rover de Yannick Edouard Mekongo ; École sans Covid de Vanika Dedjoun ; LABORES 2 de Michel Ndeme ; WeMoney de Yannick Mekongo ; Cities Navigator de Christian Belinga ; Plateforme de statistiques pour Covid de Harry Nchotu ; PACEMAKER Covid de Bonaventure Djamedjeu et Tebah Princewill Tendong ; Plateforme E-learning de Julienne Ndjie et Bavie Ondoumou ; Universal Payment Services United for All de Blondin Kamgue Fokoua ; MyPocket de Théophile Kamdem, Kenne Tandjong, Hermann Fogang et Kemo Nodem ; IAI-Health de Nou-Nyakam et Momene Tiya ; et Plateforme de suivi médical d’Ambassa Bikélé. Au grand profit de l’écosystème numérique du Cameroun. Voire au-delà.