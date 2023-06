Mobilité urbaine : le BIP du MINHDU et le PDVIR modernisent Ngaoundéré (nord-Cameroun)

Graduellement, la ville de Ngaoundéré (région de l’Adamaoua) subit une cure de modernisation, en termes d’aménagement des routes par le ministère de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU) que manage Célestine Ketcha Courtès.

À cet effet, les 26 et 27 mai 2023, Mme Ketcha Courtès, accompagnée de l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E Thierry Marchand, a effectué une visite de travail afin d’évaluer le niveau d’avancement des chantiers visant à rendre Ngaoundéré une ville à la mobilité fluide. Notamment, dans le cadre du Budget d'investissement public (BIP) du MINHDU et du Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR), fruit de la fructueuse coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale (BM).

Pendant les deux jours, la délégation conduite par la MINHDU a passé au peigne fin les chantiers relevant de sa compétence, notamment les sites de pose des pavés réalisés selon l'approche HIMO (Haute intensité de main d'œuvre).

Si des manquements ont été observés dans l’exécution des chantiers relevant du BIP, il n’en demeure pas moins que Mme Courtès a été satisfaite de l'état d'avancement des travaux du PDVIR. Précisément, la pose de la couche de roulement en béton bitumineux qui a débuté et la réalisation des travaux du pont à 90%.

Le maître d’œuvre s'est engagé à livrer les ouvrages dans les délais, à savoir le 10 juillet prochain. Un projet qui emploie 97% de la main d’œuvre locale dont plus de 30% de femmes.

S’agissant des travaux relevant du BIP du MINHDU, le membre du gouvernement, qui sait manier le bâton et la carotte, a prescrit une diligence pour la livraison des chantiers dans les deux mois à venir.

L’ambassadeur de France au Cameroun, bien accueilli par les communautés hospitalières de l’Adamaoua, faisait partie de cette mission de travail pour se rassurer de près des premiers résultats des travaux réalisés dans le cadre du Programme C2D (Contrat de désendettement et de développement) ‘’Capitales régionales’’ à Ngaoundéré, l’une des villes camerounaises éligibles à ce plateforme qui répond aux enjeux de développement économique des villes et d’amélioration des conditions de vie des populations locales. Mieux, ce déplacement a permis au diplomate français de visiter les voies potentielles éligibles à ce projet afin de voir la possibilité de mutualiser les ressources avec la BM qui réalise actuellement de nombreux projets dans la ville de la région château d’eau du Cameroun.

Pour son attention particulière aux problèmes d’infrastructures urbaines de Ngaoundéré, les populations ont dit ‘’Grand merci au chef de l’État’’. Et Célestine Ketcha Courtès, visiblement ravie du niveau d’avancement des travaux, de déclarer : «Je suis très heureuse de mettre en œuvre la vision du chef de l’État, S.E Paul Biya, à Ngaoundéré, comme dans les autres villes du pays…».