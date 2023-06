Renforcement des capacités : l'IRAD forme des jeunes chercheurs en écriture scientifique à Mbalmayo (Cameroun)

Pour outiller les jeunes chercheurs nouvellement recrutés à une production et diffusion objectives de leurs résultats de recherche scientifique, le directeur général de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), Dr Noé Woin, ne ménage aucun effort.

C’est dans cette optique que, les 22 et 23 mai 2023, le Centre de Recherche Agricole de Mbalmayo (CRAM) a organisé un atelier de formation sous le thème : «Techniques de collecte, traitement et analyse statistique des données agronomiques».

«Rappels sur les dispositifs expérimentaux en agronomie, traitement des données sur MS Excel, quelques analyses de base à l’aide de Rcmdr & FactoMineR, traitement et analyse des données à l’aide de SPSS, traitement et analyse des données à l’aide de Stata 14.0». Voilà, les 05 modules retenus pour cet apprentissage à l’endroit de 17 jeunes chercheurs du CRAM.

L’objectif du séminaire coordonné par la Cheffe du CRAM, le Dr Ndo Eunice Golda Danièle épse Mfou’ou Mfou’ou, était de renforcer les capacités des chercheurs nouvellement recrutés (promotions 2019 et 2021) par l’État (à travers le MINRESI) et affectés au CRAM, sur les bases de la manipulation et du traitement des données issues d’expérimentations agronomiques.

Pour ce faire, deux formateurs ont été mobilisés : Etienne Akoutou Mvondo et Christian Bernard Kaldjob Mbeh, tous deux Chargés de recherche à l’institut bras séculier de l’État du Cameroun en matière de développement agricole.

En vue de les impliquer de manière conséquente, l’atelier s’est déroulé dans une approche participative, à travers l’adaptation des connaissances dispensées à la réalité des apprenants, des exercices d’application assortis des études de cas. Non sans les entretenir sur la conception du masque de saisie, des analyses de base, l’interprétation des données et outils de traduction et de perfectionnement de texte.

Dans l’objectif de s’assurer que ces jeunes apprenants sont désormais capables de produire et publier sans fausse note leurs résultats de recherche, un questionnaire d’évaluation de la formation leur a été administré à la fin.

Les séminaristes ont, de manière unanime, été satisfaits des riches enseignements reçus, faisant d’eux des chercheurs bien outillés du domaine agronomique.

Et cerise sur le gâteau, à la clôture, ils ont reçu des attestations de fin de formation.