Forum économique Cameroun-Brésil : l'IRAD séduit les investisseurs brésiliens à Yaoundé

Sous l’égide du ministre plénipotentiaire, ministre conseiller, et Représentant de S E M. l’Ambassadeur au Cameroun au Brésil, Dr Martial Tchenzette, la délégation composée d’une vingtaine de personnes a été reçue, par le directeur général (DG) de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), Dr Noé Woin, le 29 novembre 2023 à Yaoundé.

En effet, pour asseoir les bases d’une future coopération scientifique susceptible de contribuer au développement agricole au Cameroun, le Dr Noé Woin, qui ne lésine sur aucune opportunité, a accueilli au sein de l’institut dont il a la charge une délégation brésilienne, le 29 novembre 2023 à Yaoundé.

Dans le cadre du Forum économique Cameroun-Brésil, du 27 novembre au 1er décembre 2023 à Yaoundé et Douala, organisée par l’Agence de Promotion des Investissements au Cameroun (API).

Au cours de cette rencontre B to B, des sujets axés sur la recherche et le développement agricoles ont meublé les échanges conviviaux entre Brésiliens et les chercheurs de l’institut de référence de la sous-région sous l’égide du DG.

En tant que cheville ouvrière de l’État du Cameroun en matière de développement agricole, les échanges entre les deux parties ont porté sur l’agriculture (machinisme agricole, transformation des agro-matériaux), l’élevage bovin et la pisciculture (sur cage flottante et production d’aliments) et la production des semences des cultures végétales et des engrais.

Pratiquement, l’IRAD a présenté à ses hôtes ses différentes activités menées dans les cinq zones agroécologiques du Cameroun, les résultats par secteurs d’activités et les différents partenariats noués jusqu’ici avec le Brésil depuis 2007.

À leur tour, les investisseurs brésiliens ont déroulé leur savoir-faire sur des nouvelles technologies dans les secteurs agricole, piscicole, l’énergie renouvelable, la fabrication des engins et matériaux agricoles.

De cette rencontre conviviale et prospective, des opportunités alléchantes se sont ouvertes à l’IRAD. Notamment, la possibilité de signer des partenariats dans le sens de l’élaboration et de l’exécution des projets de développement ainsi que dans la formation doctorante du personnel technique de l’institut de Nkolbisson. Dans les domaines tels que le machinisme agricole, la transformation post-récolte, la production animale (bovine et pisciculture), la production végétale (nutrition et amélioration génétique des plantes, production des semences améliorées, irrigation, agriculture générale), la foresterie, l’économie et la sociologie rurales, etc.

Dans les mois à venir, selon les deux parties, des accords de formation des chercheurs seront scellés avec des grandes écoles brésiliennes. D’ailleurs, des noms tels que l’Institut fédéral des sciences et des technologies de Maranhão et l’École agricole Vidal de Negreiros de l’Universidade Fédéral da Paraiba ont été, séance tenante, avancés.

Des projections de coopération qui augurent de belles perspectives en termes de formation et de renforcement des capacités des chercheurs de l’IRAD. D’autant plus que le Brésil est un mastodonte en matière de recherche et innovations agricoles.

En tant que porteur de plusieurs projets de développement durable en droite ligne de la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 (SND30) et de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035, l’IRAD aura été l’un des intervenants de poids au cours de cette mission économique et commerciale à Yaoundé.