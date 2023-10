Alban Ngatchou de l'IRAD décroche le prix de Meilleur chercheur senior pour sa batteuse automatique innovante aux JERSIC 2023 à Yaoundé (Cameroun)

Constatant que le Cameroun importe, en matériel et équipement, un volume estimé à plus de 413 milliards de Fcfa (selon le rapport 2021 de l’Institut national des statistiques) et dont 40% dans le secteur des équipements agricoles, le Dr Alban Ngatchou de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), a amorcé des travaux de recherche axés sur le développement des innovations dans le secteur des équipements agricoles. Dans l’objectif d’accompagner la politique d’import-substitution, orientée vers la transformation structurelle de l’économie du Cameroun.

Ce sont ces travaux qui ont, le 19 octobre 2023 à Yaoundé (Cameroun), valu au maître de recherche le prix de Meilleur chercheur senior de l’Institut de l’IRAD que manage le Dr Noé Woin, dans le cadre des Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Cameroun (JERSIC) organisées par le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI).

En effet, ces travaux ont, entre autres, permis de : produire les brevets d’invention OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) BOPI n° 12BR/2022 du 02/12/2022 et OAPI BOPI n°11BR/2021 du 11/05/2021 ; capter des fonds compétitifs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) d’un montant de 118.000.000 Fcfa et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) d’un montant de 112 000 000 Fcfa.

Et c’est précisément le brevet BOPI n° 12BR/2022 qui concerne l’invention d’une batteuse automatique moins coûteuse et efficace que cet expert en intelligence artificielle, ingénierie agricole et systèmes de production a décroché cette distinction assortie d’une enveloppe de 1000 000 Fcfa.

Il s’agit d’une invention du domaine technique des machines agricoles qui concerne un dispositif automatique et rapide de battage de gousse des légumineuses à graines (haricot, soja, niébé, etc.) afin d’extraire la graine, de tamiser la poussière tout en séparant le granulé et le plant/tige après battage de la gousse.

Bien évidemment, l’appareil innovant du Chargé d’études n°2 à la Cellule des laboratoires, d’accréditation et de certification de l’IRAD (CEA2/CLAC) présente des avantages salutaires. Notamment, la réduction du coût des batteuses par la simplification du dispositif mécanique ; la réduction des dommages sur les graines provoqués par un frottement de va-et-vient ; et le rendement de battage favorablement amélioré.

Selon le vainqueur, par ailleurs président de Syndicat national des chercheurs du secteur public du Cameroun (SYNAC), la batteuse automatique ainsi auréolée ramène le coût deux fois moins cher du fait du nouveau modèle. «Pour un même rendement, la batteuse dentée de 840.000 Fcfa est ramenée à 420 000Fcfa maximum», soutient le Dr Ngatchou.

À la question qu’est-ce qu’il va faire avec l’enveloppe reçue, le chercheur répond : « Le chercheur est d’abord nourri par sa passion et lorsqu’il a un esprit fertile, il veut toujours innover. C’est exactement ce qui m’anime. J’ai besoin de beaucoup de moyens pour réaliser les différents prototypes et accompagner les industriels avec des compétitifs et efficaces ».

Au demeurant, le prix de Meilleur chercheur senior participe de l’émulation des chercheurs les plus méritants, de la promotion de l’excellence scientifique et technologique et de l’encouragement de l’innovation au sein de chaque institut sous-tutelle du MINRESI.