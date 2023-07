Appel à contributions pour la 2ème Conférence de phytopathologie à l'Université de Yaoundé 1 (Cameroun), du 26 au 27 octobre 2023

L’unité de recherche de phytopathologie et protection des plantes du département de biologie et de physiologie de la faculté des sciences de l’Université de Yaoundé 1 organise la 2ème Conférence de phytopathologie, du 26 au 27 octobre 2023 à Yaoundé (Camroun).

‘’Protection des plantes cultivées et forestières, sécurité alimentaire et entrepreneuriat agricole’’. C’est le thème retenu pour ses assises scientifiques dans la capitale camerounaise.

Les quatre (04) sous-thèmes retenus par le Comité scientifique présidée par le Pr Zachée Ambang de l’Université de Yaoundé 1 sont : ‘’bioprotection intégrée des plantes cultivées et forestières, impacts des maladies dans les systèmes agroforestiers ; agriculture biologique et entrepreneuriat agricole, étude chimique et biochimique sur les plantes à potentiel pesticides’’.

À cet effet, les résumés des potentiels contributeurs de chercheurs et experts de 300 mots maximum (interligne simple, police 12 et Time New Roman) sont attendus jusqu’au 20 septembre 2023, via : labophytopatholbpv.uy1@yahoo.com.

Par ailleurs, les inscriptions des étudiants (5000 Fcfa) et autres personnes (10 000 Fcfa) sont effectuées jusqu’au 25 octobre 2023, à travers les opérateurs de mobile money Orange ( 237 699354156) et MTN ( 237 681338337), au nom de Ambang Zachée.

Pour votre gouverne, la phytopathologie renvoie à l'étude des maladies des plantes causées par des virus, des bactéries, des phytoplasmes et des champignons.

Pour plus amples informations, bien vouloir vous adresser au courriel : zachambang@yahoo.fr