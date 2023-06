Préservation des écosystèmes marin et côtier : La science, l'art et le sport accordent leurs violons

La ville de Kribi dans la région du Sud-Cameroun a abrité du 7 au 10 juin 2023 un évènement atypique : le Street Whale. Le concept d’origine anglaise combinait l’art, le sport et la science pour vulgariser la connaissance sur la biodiversité et les habitats marins, ainsi que les menaces qui pèsent sur ce potentiel. Contrairement aux éditions précédentes, le Street Whale 2023 avait une vocation internationale. Cette année, 17 pays étaient représentés, en majorité de l’Afrique centrale, de l’Ouest, australe et des pays européens. Sur le seul volet scientifique, près de 150 participants ont honoré ce rendez-vous.

A en croire le président du comité d’organisation, Dr. Aristide Takoukam Kamla, par ailleurs président-fondateur de l’association African Marine Mammal Conservation Organization (AMMCO), plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir sur les axes d’intervention prioritaires pour une meilleure protection des écosystèmes marins et côtiers au Cameroun. Les axes d’intervention concernaient : la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN), l’aménagement des écosystèmes marin et côtier y compris les aires marines protégées, la protection des habitats, etc.

« Depuis l’édition de l’année dernière, il y a eu des avancées notables. Le gouvernement camerounais est de plus en plus conscient sur des sujets concernant la protection des écosystèmes marin et côtier. Le ministère de la Faune a organisé plusieurs fois avec la Cameroon Wildlife Conservation Society (CWCS) des réunions pour tabler sur les axes prioritaires de conservation des écosystèmes marin et côtier en ce qui concerne particulièrement les aires marines protégées, mais surtout pour discuter sur les autres mesures de conservation effectives par zone qui est un sujet nouveau et qui est aujourd’hui en discussion dans les différents ministères sectoriels », a indiqué le Dr. Takoukam Kamla.

Les lignes bougent également sur la thématique, avec des ébauches de plans stratégiques pour la protection des écosystèmes marin et côtier élaborés ou en cours d’élaboration. A titre d’exemple, une feuille de route pour l’amélioration du statut des écosystèmes marin et côtier du Cameroun au cours des dix prochaines années a été définie. Dans cet intervalle, des planifications relatives aux activités à mener au cours de la période 2023-2024 ont été déclinées. « Ces plans d’actions seront validés avec une forte implication du gouvernement. On veut qu’il y ait des décisions, des actes, des décrets à l’issue du prochain Street Whale », a souhaité le Dr. Takoukam Kamla.