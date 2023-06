Cameroun : Un réseau multi-acteurs opérationnel pour coordonner les activités de gestion durable des écosystèmes marin et côtier

Un an après la création en juin 2022 du réseau des acteurs pour la gestion du marin et côtier au Cameroun (CAMNET), les activités de la plateforme ont été passées au crible le 10 juin 2023, lors de son assemblée générale ordinaire. Les échanges présidés par le Dr. Aristide Takoukam Kamla, ont permis de faire un état des lieux de la première année de fonctionnement de ce cadre de concertation qui met en liaison tous les acteurs (pouvoirs publics, société civile, universitaires, secteur privé…) et d’échanger sur les perspectives des années à venir. En un an d’existence, un bureau a été mis en place, les statuts et règlement intérieur ont été rédigés et l’association a été légalisée avec pour siège social la ville de Kribi.

Sous la houlette du réseau CAMNET, un plan d’actions stratégique du marin et côtier est en cours de développement. Il s’agit d’un document qui sera la boussole des actions à mener pour les cinq prochaines années. Ce plan d’actions vient combler les insuffisances d’un précédent plan élaboré en 2005, mais qui n’a pas été implémenté en raison d’une absence de collaboration des différents acteurs. C’est l’ambition que veut corriger CAMNET qui devra veiller au développement du plan d’actions, accompagner le processus de validation par le gouvernement, assurer l’implémentation et faire le suivi-évaluation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le réseau est à la recherche de partenariats. Deux bailleurs de fonds ont déjà été contactés, à savoir l’Union européenne et Ocean 5 pour accompagner les initiatives orientées vers la préservation durable des écosystèmes marin et côtier. En perspective, quelques actions prioritaires ont été identifiées, notamment les programmes d’éducation à l’environnement ou encore le renforcement des capacités organisationnelles.

CAMNET a été créé avec pour objectifs de renforcer la concertation, la coopération et le partenariat entre les différents acteurs du réseau, renforcer la capacité institutionnelle et opérationnelle (notamment matérielle et organisationnelle, technique et financière) des Ong et des différents acteurs impliqués dans la conservation des mangroves dans le cadre de la poursuite de leurs activités au Cameroun. Son travail consiste également à sensibiliser et conscientiser tous les membres et autres acteurs sur les actions susceptibles de porter atteinte aux écosystèmes marin et côtier, à promouvoir le réseautage au niveau local, régional, national et international.

Il est en outre question de renforcer la participation des populations riveraines à l’élaboration et la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation d’un programme national relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes des mangroves, en concertation avec les services publics compétents. Le cahier de charges de CAMNET consiste par ailleurs à entreprendre un lobbying actif pour la signature des conventions et la mise en place d’une législation appropriée et expresse sur les écosystèmes des mangroves. En fin, à développer un partenariat entre tous les acteurs (services publics nationaux et internationaux) et les autres services, organisations et entreprises privées pour une collaboration plus efficace dans la gestion du réseau.