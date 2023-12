Journée de l'Économie Circulaire pour la Filière Mécanique en Auvergne-Rhône-Alpes

Le CIRIDD (Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable) et les pôles de compétitivité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dédiés à l’ingénierie et aux solutions pour le manufacturing CIMES et aux solutions de la mobilité CARA organisent le Mardi 6 Février à l’Ecole Centrale de Lyon, la Journée de l’Économie Circulaire pour la Filière Mécanique Régionale.

Cette journée sera animée par Christophe Journet, rédacteur en chef de MPE MEDIA.

Pandémie, crise des matières premières, rupture des chaînes d’approvisionnement, crise énergétique, décarbonation de la mobilité et des procédés, les crises et les défis auxquels fait face la filière de la mécanique se succèdent et bouleversent les écosystèmes en place.

Face à ces enjeux économiques, les nouveaux modèles de coopération issus du développement durable permettent de trouver de nouveaux leviers de croissance économique, d’accéder à de nouvelles parts de marché, de réduire les coûts de production, les déchets ou les quantités de CO2 émises par les procédés de production de la filière.

En réunissant l’ensemble des acteurs de la filière mécanique régionale autour de tables rondes, de retours d'expériences et de temps de networking, la journée de l’économie circulaire a pour objectifs de favoriser le partage d’informations, les échanges et les rencontres ainsi que de nourrir les discussions et réflexions à mener au niveau de la politique régionale afin que des propositions d’accompagnement de la filière mécanique régionale puissent être identifiées.

Pour retrouver le programme provisoire de la journée du 6 février : cliquez-ici !

_______________________________________________________________

Le CIRIDD propose également un Appel à Manifestation d'Intérêt dans le cadre de cette journée.



Trouvez plus d'informations et candidatez sur cet article :

_______________________________________________________________