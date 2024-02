Webconf APCC - Les études de préfaisabilité : maillon indispensable entre la planification et la réalisation d'un aménagement cyclable

Elle a pour objet de décliner une partie du schéma directeur / plan vélo, en amont de la maîtrise d’œuvre, par l’étude de scénarios d’implantation de l’aménagement cyclable (quel côté de la route ? quelle largeur ? quel impact sur le foncier ? affinement de l’estimation financière, etc.) et le dessin de l’aménagement en identifiant les points de vigilance à traiter en phase travaux (rayon de courbure, sécurisation des intersections, etc.).

Depuis quelques années, les études de planification du vélo (schéma directeur, plan vélo) sont en forte hausse. Elles proposent généralement une stratégie pour développer l’usage du vélo largement centré sur les aménagements cyclables. Or, la traduction de ces schémas en aménagement n’est pas toujours optimale. Si l’intention est là, la qualité de l’aménagement n’est pas toujours au rendez-vous, car il manque souvent une étape entre la phase de planification et la phase travaux : l’étude de préfaisabilité.

