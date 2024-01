Webconf APCC - Rendre la transition carbone désirable : engager et motiver les individus à réduire leur empreinte carbone

Résumé

Mettre en place une démarche de transition bas-carbone nécessite, entre autres, l’implication des individus parties prenantes sur la chaîne de valeur, leur sensibilisation et leur envie d’adhérer au changement de leurs pratiques.

Le webinaire explore comment le design peut engager et motiver les individus à réduire leur empreinte carbone. Loin de se limiter à un angle purement esthétique, cette intervention invite à prendre du recul sur les enjeux humains et psychologiques qui accompagnent cette transformation. Comment le design peut-il stimuler une connexion émotionnelle, inspirer l’action et placer l’humain au centre de nos démarches pour créer un changement de comportements durable ?

À travers des exemples concrets et une réflexion ouverte, les participant-es découvriront des stratégies pour encourager consommateurs, collaborateurs et fournisseurs à adopter des pratiques écoresponsables, tout en évitant l’éco-anxiété et la culpabilisation.

Cette webconférence est ouverte aux entreprises et collectivités qui souhaitent engager leurs collaborateurs, clients et fournisseurs dans une démarche de transition écologique en tirant parti des outils issus de la psychologie et du design pour rendre l’écologie désirable et accessible.

Intervenant.e.s :