Femmes et énergie durable : le REFELA-Cam organise le COPIL de FEDACAM 3 à Yaoundé (Cameroun), les 07 et 08 novembre 2023

La 2ème session du Comité de pilotage international (COPIL) du programme «Femmes et Énergie durable : appui au Réseau des femmes élues locales d’Afrique, maires du Cameroun, phase 3» (FEDACAM 3), sous le haut patronage du ministre de la Décentralisation et du Développement local (MINDDEVEL), Georges Elanga Obam, se tient à Yaoundé, du 07 au 08 novembre 2023.

Le principal objectif de ce programme, selon les organisateurs, est de contribuer à la mise en œuvre de la politique énergétique du Cameroun pour un accroissement de l’accès à l’énergie des ménages, des institutions et de l’activité socioéconomique par le levier du modèle innovant du partenariat public-privé basé sur les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Le programme dudit COPIL prévoit, entre autres : la formation des maires du Réseau des femmes élues locales d’Afrique du Cameroun (REFELA-Cam) sur l’énergie et genre, l’intégration du genre dans les politiques locales et programmes de développement, les enjeux et approches spécifiques au secteur de l’Energie, le renforcement de l’approche genre du FEDACAM 3 ; la revue des avancées atteintes, partage de la stratégie du projet, suggestions et recommandations sur plan de travail et de la mise en œuvre des activités du programme ; et l’élaboration et transmission de l’Agenda du Comité de pilotage.

Les 7 communes (Akom 2, Dzeng, Ebone, Kon-Yambetta, Maroua 1er, Pete-Bandjoun et Tombel) bénéficiaires du précieux projet sont du Réseau des femmes élues locales d’Afrique du Cameroun (REFELA-Cam) que préside Mme Marie Angèle Meyanga Épse Noah (maire d’Afanloum) et du Réseau des maires du Cameroun pour l’Économie sociale et solidaire (REMCESS) que dirige Mme Monique Ayi Épse Nkamgna (maire de Dzeng).

Le coût estimatif de ce projet étalé sur une période de trois ans et demi (à compter de mars 2022) est de 2,955 millions d’euros (environ 1,935 milliard Fcfa).

Sont attendus comme résultats finaux de cette initiative dédiée aux communes dirigées par des femmes : l’accès à une énergie à bas coût, produite à partir de sources renouvelables pour 600 000 habitants ; l’accès de 7 petites et moyennes entreprises de l’ESS au marché de l’énergie photovoltaïque et création de 200 emplois locaux durables pour l’exploitation des services publics locaux de l’énergie ; et le renforcement des capacités des services locaux en maîtrise d’ouvrage, contrôle et maintenance du service public d’électricité.

Les partenaires et parties prenantes dudit programme sont : le ministère de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), le MINDDEVEL, le ministère de l’Eau et Energie (MINEE), le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM), le REFELA-Cam, les communes bénéficiaires et les partenaires des territoires d’intervention, le REMCESS, l’Association internationale des maires francophones (AIMF), le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Fondation Veolia.

Pour mémoire, FEDACAM est né de la volonté exprimée par les femmes maires du Cameroun, réunies au sein du réseau REFELA-CAM, ayant identifié la question énergétique comme un enjeu prioritaire à adresser dans le cadre de leurs Plans communaux de développement (PCD). Et la 1ère session du COPIL de ce programme à sa 3ème phase s’est tenue dans la capitale camerounaise, du 24 au 25 novembre 2022.