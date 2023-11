Diplomaties culturelle et linguistique : la SG de l'OIF, Louise Mushikiwabo, reçue par le président Paul Biya à Yaoundé (Cameroun)

Le 04 novembre 2023, en marge de la 44ème conférence ministérielle de la Francophonie à Yaoundé, la secrétaire générale (SG) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a été l’hôte du chef de l’État camerounais, Paul Biya.

Au sortir de cette audience avec le président de la République camerounais, la Rwandaise a laissé entendre à la presse qu’il s’agit d’une visite de simple courtoisie.

Naturellement, les sujets d’actualité de la Francophonie ont été au centre de cette rencontre. Notamment, la rupture de l’ordre constitutionnel dans certains États (africains) de l’espace francophone et le fonctionnement du regroupement en lui-même avec la problématique de la recapitalisation qui sera à l’ordre du jour du sommet en terre française, en 2024.

Comme elle l’a ainsi révélé au cours de l’interview accordée à la presse, la SG de l’OIF a eu l’occasion d’écouter et échanger avec le chef de l’État camerounais sur le sujet des coups d’État survenus ici et là dans le continent.

Sans surprise, Mme Mushikiwabo a reconnu que : «Le Cameroun est un pays important, membre de la Francophonie depuis beaucoup d’années. Il fallait que je dise au Président de la République à quel point les ministres de l’espace francophone sont heureux d’être ici et que je le remercie aussi pour tout ce qui se fait pour que nos travaux se déroulent dans de très bonnes conditions».

Bien avant la successeure de Michaëlle Jean, la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été reçue à Etoudi par Paul Biya.

En rappel, en mai 2019, la patronne de l’OIF (en fonction depuis le 1er janvier de la même année) a été reçue en audience à Yaoundé par le président camerounais.

Créée le 20 mars 1970, l’OIF est une organisation qui regroupe aujourd’hui 88 États ou gouvernements (5ème langue mondiale avec 321 millions de francophones). Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, d'appuyer l'éducation et la recherche et de développer la coopération.