Les peuples du Lamidat de Mokolo (nord-Cameroun) célèbrent la 7è édition de leur festival culturel, du 15 au 17 décembre 2023

Des activités socio-culturelles projetées, en présence des dignitaires de la République, des partenaires culturels et invités spéciaux sont : une table-ronde, des danses patrimoniales, la visite du musée d’art de Mokolo, la fantasia, le défilé miss master, la marche du vivre-ensemble et la remise solennelle des attestations de fin de formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) par l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun que dirige Armand Claude Abanda.

Selon les initiateurs de ce regroupement comprenant des populations Mafa, Kapsiki, Guidar, Moufou, Peuhl, Bassa, Fang-Beti, Bamiléké…), l’innovation de cette édition est la promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Dans l’optique de lutter contre les discours haineux et l’esprit de division susceptibles d’hypothéquer le développement du Cameroun.