Semaine de la Langue italienne dans le Monde : les Représentions diplomatiques et Instituts de la culture italiens célèbrent la 23ème édition, du 16 au 22 octobre 2023

«L’Italien et la soutenabilité» (L’Italiano e la sostenibilità). C’est le thème retenu cette année pour la célébration de 23ème édition de la Semaine de la Langue italienne dans le Monde (SLIM) placé sous le très haut patronage président de la République italienne, du 16 au 22 octobre 2023.

À cette occasion, selon l’Ambassadeur d’Italie à Yaoundé (Cameroun), S. E Filippo Scammacca, il sera organisé plusieurs manifestations dans les quatre universités d’État qui abritent un corps de langue italienne. Notamment, des conférences-débats, des projections de films, des approfondissements de sujets spécifiques dans les universités afin de donner une substance à cette manifestation à caractère international. Dans l’objectif de renforcer les motivations et susciter un intérêt et une passion à l’apprentissage de cette langue.

Visiblement, une opportunité d’impliquer des jeunes camerounais afin qu’ils soient davantage imprégnés de l’expérience et du savoir-faire italiens dans les différents secteurs susceptibles d’impacter le Cameroun.

D’ailleurs, l’enseignement de l’Italien au Cameroun est une réalité depuis les années 90 se conforme de plus en plus à un désir fortement ressenti par ce pays de l’Afrique centrale à une diversification de ses relations politiques, économiques et culturelles, notamment avec l’Europe.

Le choix d’étudier en Italie a permis la création d’une communauté de Camerounais qui vivent au pays du président Sergio Mattarella. Et les données disponibles sont la preuve que ces relations entre les universités italiennes et camerounaises ont largement tiré profit de ce développement qui va crescendo.

Pour mémoire, le ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) encadre la langue italienne dans plus de 80 lycées à travers le Cameroun, avec environ 8 000 étudiants et plus 80 enseignants.