Le maire de Dschang honore la gestion innovante des communes du Cameroun aux Africités 2022 de Kisumu (Kenya)

Il est à relever que l’objectif majeur de cette conférence panafricaine organisée par Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-A) est de définir des stratégies communes appropriées afin d’améliorer les conditions de vie des populations au niveau local en contribuant à l’intégration, à la paix et à l’unité de l’Afrique à partir de ses territoires.

D’ailleurs, au terme de la présentation de sa riche expérience sur la gestion durable des déchets ménagers, l’édile de Dschang fait savoir que «tous les pays de l’Afrique sub-saharienne, à travers leurs associations de villes, souhaitent désormais entrer en partenariat avec le Cameroun via les Communes et villes unies du Cameroun (CVUC) dont la ville de Dschang est un acteur majeur». C’est une preuve à suffire que le mouvement communal camerounais est bien en marche.

«Je puis vous dire que les maires d’Afrique, les présidents de régions, les acteurs du développement présents à Kisumu ont été séduits par la présentation de l’expérience de Dschang en matière de gestion des déchets et bien d’autres initiatives. En effet, ils ont été édifiés sur la capacité de la commune de Dschang à gérer la question d’assainissement et déboucher sur la protection de l’environnement, la production des engrais biologiques communément appelé compost, la mise en branle de l’économie circulaire, en créant des emplois et des revenus, qui sont des missions premières de l’État, dont la commune n’est qu’un démembrement», a déclaré le maire de Dschang joint au téléphone.