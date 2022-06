PARTICIPEZ A NOTRE DEBAT SUR LA SCIENCE DE LA DURABILITÉ!

Le programme de recherche et d’innovation de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) organise un débat sur la science de la durabilité le 14 juin 2022. Comment optimiser l’impact de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) dans les pays membres de l’OEACP, afin d’en faire un accélérateur pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies ?

Le monde a entamé une décennie décisive pour l'Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui visent à faire progresser le développement humain dans les limites planétaires. La fenêtre pour garantir un avenir vivable se rétrécit, et malgré l'urgence, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les ODD.

La science peut jouer un rôle crucial pour accélérer leur mise en œuvre, en fournissant des preuves pour la prise de décision, en créant des connaissances exploitables, en comblant les lacunes en matière de données et en trouvant des solutions innovantes à des défis mondiaux complexes et interconnectés (changement climatique, pandémies, perte de biodiversité, etc.).

Mais cela exige un changement radical dans la façon dont la science est menée, exploitée, évaluée et financée...

Le débat sera axé sur cette question :

« Comment optimiser l'impact de la science, de la technologie et de l’innovation pour atteindre les ODD? »



Trois intervenants discuteront des divers aspects de la science de la durabilité (bénéfices, défis, solutions concrètes et bonnes pratiques, etc.) et répondront aux questions des participants en ligne.

Connie Nshemereirwe , directrice du programme Africa Science Leadership et membre du groupe consultatif technique soutenant la Commission mondiale sur les missions scientifiques pour la durabilité.

Thandi Mgwebi, vice-chancelière adjointe de l'université Nelson Mandela, qui abrite une unité de recherche sur la durabilité et se positionne comme un acteur clé de la science de la durabilité.

Chibunna Ogbonna, un jeune innovateur social, cofondateur et directeur général de Kiru Energy Limited, une start-up spécialisée dans les énergies renouvelables (basée au Nigeria).

