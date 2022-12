Participez au débat organisé par le programme de R&I de l'OEACP: "Comment rapprocher les universités des industries en Afrique"

Le programme de recherche et d’innovation de l’OEACP organise un débat sur le thème “Rapprocher les universités des industries” le 9 décembre 2022.

Libérer l’innovation pour accélérer le développement durable nécessite une bonne collaboration à quadruple hélice, entre l’industrie, le gouvernement, les universités et la société. Si l’intégration de la recherche et de l’éducation est généralement assez simple, la création de partenariats entre l’industrie et le monde universitaire reste un défi, tout comme l’engagement des organisations de la société civile. Comme le souligne le document de travail du programme d’innovation UA-UE, le continent africain manque de capacités d’échange de connaissances et de transfert de technologies.

L’objectif de ce débat est d’explorer le sujet de la collaboration université-industrie et de répondre à trois questions :

– Que savons-nous des liens entre l’université et l’industrie en Afrique ?

– Comment renforcer ces liens par le biais de l’élaboration de politiques ?

– Quelles sont les meilleures pratiques pour des collaborations réussies ?

Lire le dépliant

(pour obtenir plus d’informations sur les trois intervenants et pour accéder à des publications utiles)

Inscrivez-vous!