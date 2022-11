7EME CEREMONIE DE REMISE DU PRIX DE L'ENTREPRENEUR AFRICAIN LE 25 NOVEMBRE A PARIS

La cérémonie annuelle de remise du Prix de l'Entrepreneur Africain se déroulera à l'hôtel des Arts et Métiers - Paris à partir de 19h. Il est organisé par l'association de business angels AfricAngels en collaboration avec Agorize.

A cette occasion, près de 200 dirigeants d'entreprises, personnalités de la finance et des médias se donnent rendez-vous pour un événement consacré à l'esprit entrepreneurial africain.

Placé sous le thème « Conquest Africa », cet événement mettra à l'honneur - à travers 3 grandes catégories - les entrepreneurs qui se distinguent en raison de leur impact en Afrique.

Le Prix de l'Entrepreneur Africain est l'occasion de mettre en lumière des entrepreneurs qui, par leur parcours et leur leadership inspirent les générations montantes. Une attention particulière a par ailleurs été accordée aux femmes en lice. Les candidatures sont ouvertes sur le site https://go.prixdelentrepreneur.com jusqu’au 14 novembre 2022.

Les lauréats auront la possibilité de remporter une récompense d'une valeur de 40.000€ (mission de conseil, accès aux réseaux internationaux, large visibilité médiatique,…).

La remise de prix sera précédée d’un cycle de conversations portant sur l’expansion des entreprises et leur financement sur le marché africain, et suivie d'une session de networking, l'African Business Meeting, un cadre d’échange et de rencontre permettant aux PME et aux grandes entreprises de renforcer leurs positions et d’identifier des entrepreneurs africains et des experts du marché africain pouvant les accompagner sur des marchés à fort potentiel de croissance.

A propos

Africangels

Africangels est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 2009. Business Angels entrepreneurial, elle met ses ressources au service d’entrepreneurs ambitieux, dont les activités ont un impact socio-économique sur le continent africain.

Agorize

Figurant parmi les leaders de l’open innovation, Agorize est une entreprise technologique spécialisée dans l’organisation de challenges d’open innovation et de hackathons. Elle connecte les entreprises avec une communauté mondiale de 5 millions d’innovateurs pour les aider à innover et repérer les meilleurs talents.