Prix Zayed 2024 : Appel à candidatures

Le Zayed Sustainability Prize, récompense et de valorise les projets et solutions de développement durable, innovantes et inspirantes depuis 2008. Mondialement connu, il bénéficie d’un prestige et d’une reconnaissance internationale bien établis.

Le Prix Zayed, ouvert à tous, permet aux entreprises de développer leurs projets grâce à la forte dotation de 600 000 USD par lauréat, pour chacune des catégories distinguées : Santé, Alimentation, Energie, Eau.

Avec une dotation globale annuelle de 3 millions USD, Le Prix Zayed a, depuis 15 ans, récompensé 96 lauréats, qui ont impacté positivement plus de 378 millions de personnes à travers le monde grâce à la réalisation de leurs projets.

Si vous souhaitez vous aussi concourir dans l'une des catégories et tenter, à votre tour, de remporter le Zayed Sustainability Prize 2024 et impacter positivement le monde, rendez-vous sur https://www.zayedsustainabilityprize.com

Les candidatures au Prix sont ouvertes jusqu’au 23 mai 2023 !