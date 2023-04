Recherche des volontaires pour participer aux camps chantiers humanitaires au Togo

3. SENSIBILISATION SUR LE PALUDISME ET LES IST/VIH/SIDA : les volontaires organiseront des séances de sensibilisation thématique programmée, des campagnes de sensibilisation porte à porte et en masse sur les thèmes contraception, IST/VIH/SIDA, PALUDISME

2. CHANTIER SOUTIEN SCOLAIRE ET ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE AVEC LES ENFANTS : Donner des cours de renforcement de capacité aux élèves du cours primaire et secondaire

AHDESC-TOGO (Association Humanitaire pour le Développement Educatif et Socio-Culturel) a prévu pour cet été diverses manifestations culturelles à travers l’organisation des activités de camps chantiers nationaux et internationaux tant en milieu rural qu'urbain en vue de redorer le blason de la culture togolaise, dans un climat de confiance et solidarité. Nous recherchons des volontaires motivés de tout profil désirant participer à nos actions.

