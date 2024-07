Fairly lance Fairly Score : l'indicateur Éco-Social dédié aux lieux et évènements culturels

Fairly, jeune société de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à la croisée de la RSE, de la technologie et de l'industrie culturelle, innove en lançant Fairly Score : le premier indicateur environnemental, économique et social dédié aux lieux et événements culturels.

Grâce à cet outil logiciel inédit, aux interfaces B2B et B2C, les producteurs d'événements culturels pourront permettre au public d'appréhender leur engagement RSE dès l'achat d'un billet.

Fairly Score, à l’image du Nutri-Score dans le domaine de l’alimentation, entend ainsi accompagner la transition durable de la production et de la consommation culturelle. Car cet enjeu, loin d’être anodin pour les publics, trouve aujourd’hui un écho particulier.

Selon une étude produite par Bona Fidé en partenariat avec l’IFOP, 83% des spectateurs réguliers de concerts et festivals jugent essentiel que les organisateurs progressent sur leur dimension RSE, tandis que 72% estiment que l'information du public sur ces enjeux est souhaitable et utile. En outre,55% des spectateurs réguliers de concerts et festivals déclarent ainsi que la prise en compte des enjeux RSE pourrait influencer leurs choix de concert.

Cette étude met en lumière un désir profond du public pour une meilleure information et une plus grande responsabilité sociale et environnementale dans le domaine culturel.

Fairly bénéficie également de l’attention et du soutien des pouvoirs publics, et figure parmi les lauréats, annoncés le 11 avril dernier, de l’AAP Alternatives Vertes Ce dispositif de soutien aux transitions numérique et écologique se déploie dans le cadre du volet culture de France 2030, plan de financement de l’innovation au service des industries culturelles et créatives (ICC).

Une innovation collaborative

L’équipe de Fairly travaille depuis deux ans en collaboration avec de nombreux acteurs de la filière pour développer Fairly Score et répondre à ces enjeux de transition.

Cette nouvelle solution s'appuie sur un large panel d’expertises, réunies dans un comité stratégique, comprenant des réseaux RSE, des experts de la tech, des partenaires techniques, des syndicats et des structures issues de la filière de production musicale.

Plusieurs salles et festivals, tels que le Bivouac Festival à Olhain, L’Autre Canal à Nancy, L’Espace Julien à Marseille, La Maroquinerie à Paris et Les Siestes à Toulouse, participent actuellement à une expérimentation de Fairly Score. Cette phase de beta test permettra de finaliser la version 1 de l'outil, dont la sortie est prévue pour octobre.

Un outil complet, précis et simple d’utilisation pour le pilotage RSE

Fairly Score permet à ses utilisateurs pro (salles et festivals de musique dans un premier temps), de récolter, traiter et convertir leurs données à caractère RSE en un tableau de bord d’indices d’impact. Ceci inclut l’impact CO2 des activités (restauration, mobilité, gestion de lieu, énergie etc.), mais aussi environnemental (gestion du site, de l’eau, des déchets) et éco-sociaux (écarts de paiement, parité de la programmation, localité des prestataires, prévention des risques, etc.).

Ces indices sont basés sur plusieurs référentiels reconnus, notamment celui de l’ADEME, ou des indices ministériels, comme celui de l’égalité F/H du ministère du travail.

La valeur ajoutée de Fairly pour nos utilisateurs pros, en plus de fournir une multiplicité et une grande précision de mesures, c’est de faciliter la récolte des données concernées, par un système de saisie et gestion collaborative et par la connexion API directe avec des logiciels de gestion. La récolte doit être rapide car automatisée et décentralisée, et fiable car allant à la source même des données.

Les résultats sont synthétisés en trois impacts clés : les émissions de CO2, l'impact environnemental et l'impact éco-social.

Ceux-ci qui pourront être communiqués au public. Nous permettons en effet à nos utilisateurs pros qui le souhaitent de partager leurs scores sous des formats dynamiques et engageants, et ceci sur plusieurs plateformes, de leur site web jusqu’à des opérateurs de billetterie grand public.

Fairly Score fait ainsi le pari d’un secteur culturel volontaire dans sa transition, qui plébiscite des outils adaptés pour mieux comprendre ses impacts, les réduire ou les améliorer, et enfin les communiquer.

Pour favoriser l’avènement d’une filière plus transparente, et pour que dès aujourd'hui la responsabilité d’un événement devienne un nouveau critère de choix dans notre consommation culturelle.

https://fairly.run/#fairly_score_1