Distinction honorifique : des médailles d'honneur du travail aux personnels méritants de l'IRAD Dibamba (littoral-Cameroun)

40 médailles d’honneur (16 en argent, 16 en vermeil et 8 en or) du travail décernées par la Grande Chancellerie des Ordres nationaux à 16 valeureux personnels de la Station spécialisée de recherche agricole sur le Palmier à huile (SSPAH) de la Dibamba ont été, solennellement, remises par le sous-préfet de l’arrondissement de Dizangué, Jean Baptiste Mbonki, le 11 juillet 2023 à la Dibamba (littoral-Cameroun). En présence de Ganava Vamana et Sévérin Bikobo Bikobo, respectivement délégué départemental du Travail et de la Sécurité sociale de la Sanaga-Maritime et directeur des ressources humaines (DRH) de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD).

C’est la récompense, comme l’a relevé le sous-préfet, des années (19 à 31) de loyaux services rendus à la nation, par le truchement de l’IRAD que manage le Dr Noé Woin, dans une collaboration conviviale. «Je voudrais remercier la hiérarchie de l’IRAD en général et, en particulier, le chef de la Station de la Dibamba pour l’honneur qu’on me fait de présider la présente cérémonie. Je remercie l’IRAD qui fait des efforts dans le sens de l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses employés. Pendant que certaines sociétés font 10 ans et plus sans aucun récipiendaire, en 2 ans, l’IRAD en a fait plusieurs», a déclaré M. Mbonki.

Et dans son propos, le ‘’chef de terre’’ a demandé aux employés qui n’étaient pas à l’honneur de booster leurs efforts afin de relever la structure qui les emploie au quotidien et souhaité que cet instant de réjouissances «soit pour eux un facteur stimulant» afin que demain soit leur jour.

Bien avant lui, le DRH, représentant personnel du DG de l’Institut de Nkolbisson, a magnifié les 16 élus du jour. «Vous avez toutes et tous des parcours très différents. C’est votre engagement, votre fidélité à l’IRAD que nous célébrons et saluons ici et maintenant. C’est aussi une partie de votre vie que vous avez consacrée à la conduite des activités de recherche visant la promotion du développement de la chaîne des valeurs de la filière palmier à huile ; en produisant et assurant la collecte, le traitement et la diffusion des connaissances scientifiques, technologiques et innovantes dans ce domaine de compétence».

Pour pérenniser ces moments de réjouissances socioprofessionnelles, dans son mot de bienvenue, le chef de Station, Dr Armand Nsimi Mva, a souhaité que la solennité du jour «soit une source de motivation pour les autres employés pour que l’année prochaine, la Dibamba vive encore pareille cérémonie».

«Nous remercions notre directeur général, Dr Noé Woin, qui ne ménage aucun effort pour améliorer nos conditions de vie et de travail», a, au nom des récipiendaires, glorifié le délégué du personnel de l’IRAD Dibamba, Dieudonné Bikai II.