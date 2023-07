Cameroun : 127 titres fonciers annulés dans le département de l'Océan par le ministre en charge du cadastre et des affaires foncières

Le 10 juillet 2023, le ministre camerounais des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (MINDCAF), Henri Eyebe Ayissi, a signé un arrêté dans lequel il procède « au constat de nullité des titres fonciers irrégulièrement établis dans la zone impactée par le projet d’exploitation industrielle de fer de Lobé, dans les arrondissements de Kribi 1er et Campo, département de l’Océan, région du Sud ». La décision prise par le ministre fait suite à un rapport d’enquête produit par le délégué départemental des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de l’Océan. Suite au constat de nullité d’ordre public des titres fonciers concernés, les procédures d’immatriculation directes sollicitées sur le même site, en violation des dispositions réglementaires, sont « définitivement suspendues ». En outre, l’ensemble des dossiers techniques y relatifs est frappé de nullité, indique le ministre Eyebe Ayissi. Ce dernier invite par ailleurs le délégué départemental du MINDCAF-Océan à procéder aux inscriptions d’usage dans le livre foncier correspondant et aux mises à jour subséquentes dans la mappe cadastrale appropriée.

Un paradoxe : une superficie affectée de 1 249 298 ha sur 1 139 419 hectares disponibles

Dans une récente étude réalisée par le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) dans l’Océan, l’Ong craignait des risques de conflits fonciers. Sur une superficie totale du département évaluée à 1 139 419 hectares, le CED révèle que la superficie totale affectée est de 1 249 298 ha, tandis que la superficie non affectée est de 205 956 ha. « Dans le département, pratiquement tout est attribué. On a attribué plus que ce qui existe, parce qu’il y a des chevauchements mieux des superpositions de permis », confie le secrétaire général du CED, Dr. Samuel Nguiffo. Les permis miniers et les plantations agro-industrielles par exemple représentent plus de 416 000 ha et plus de 183 000 ha respectivement.

En ce qui concerne le volet démographique, les craintes sont plus exacerbées. Le CED évoque une population de 107 973 habitants en 2005. La population projetée en 2022 était de 410 617 habitants tandis que les projections de 2040 font état de 1 143 243 habitants. « Toutefois, la croissance n’a pas été normale. Quand tu installes un port, ça attire des personnes. Camvert par exemple c’est 4000 employés. Et quand ils viennent avec leurs familles, tu as entre 10 000 et 16 000 personnes. Ce qui représente déjà plus de la population de Campo », fait savoir Dr. Nguiffo.