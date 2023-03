Le Représentant-résident de l'IAI-Cameroun, Armand Claude Abanda, nommé Ambassadeur HeForShe

Manifestement, le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, continue à glaner des distinctions honorifiques pour son combat citoyen axé sur l’arrimage des populations camerounaises aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’entrepreneuriat et à l’autonomisation de la femme.

Le 02 mars 2023 à Yaoundé (Cameroun), Armand Claude Abanda a solennellement reçu le diplôme d’Ambassadeur des mains de la ministre la Promotion de la Femme et la Famille (MINPROFF), le Pr Marie-Thérèse Abéna Ondoa.

«Pour son engagement personnel à promouvoir l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes», le diplôme d’Ambassadeur HeForShe (campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée en 2014 par l'ONU-Femmes) est décerné à M. Armand Claude Abanda.

En effet, depuis deux décennies pratiquement, le Représentant-résident de l’IAI-Cameroun ne ménage aucun effort, avec l'accompagnement soutenu de la première Dame du Cameroun, Chantal Biya, pour éradiquer l'illettrisme numérique des femmes au Cameroun.

La preuve, à mi-parcours du projet un Million de jeunes, d’enfants et de femmes pour l’émergence à l’horizon 2035 (MIJEF 2035), plus de 500 000 personnes dont des femmes ont été formées à l’usage de l’informatique dans les 34 Centres IAI opérationnels à travers le pays. Près de 3 000 informaticiennes et des centaines de filles handicapées, sourdes et/ou muettes ont été formées gratuitement et rendues autonomes dans la société.

«Je remercie de tout cœur Mme le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour cette reconnaissance solennelle et en mondovision. Ce diplôme d'Ambassadeur qu'elle vient de m'octroyer en partenariat avec ONU-Femmes me comble d'émotions et m'encourage à poursuivre l’œuvre d’autonomisation des femmes. Merci aussi aux organisateurs de ce grand événement, en particulier à la dynamique et brillante compatriote Carole Mbessa qui a su fédérer tant d'énergies parmi de grandes femmes respectées au monde pour célébrer l'excellence féminine. Et je ne saurais finir mon propos sans remercier la première Dame, Mme Chantal Biya, la marraine nationale de MIJEF 2035».

Pour des actions similaires, le Pr Jean-Emmanuel Pondi, recteur de l’ICT University (Université des technologies de l’information et de communication) et par ailleurs vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des TIC à l’Université de Yaoundé 1, a, lui aussi, reçu la même distinction.