Armand Claude Abanda, vainqueur du Grand prix de l'ami du livre du SIILY 2023 à Yaoundé (Cameroun)

«Je suis heureux de recevoir, grâce à Fils de Prélat, cet autre prix international, et cette fois dans mon propre pays». Ces propos de grande satisfaction sont d’Armand Claude Abanda, vainqueur du Grand prix SIILY de l’ami du livre 2023, le 12 mars au Musée national à Yaoundé (Cameroun). Au cours de la clôture du Salon international de l’industrie du livre (SIILY) 2023, placé sous le thème ‘’L’industrie du livre, levier de croissance’’ et le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture (MINAC), Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt.

Une distinction qui intervient 10 jours après avoir solennellement reçu le Diplôme d’ambassadeur He4She du gouvernement camerounais et de l’ONU-Femmes.

Bien plus, pour la promotion et la valorisation de la littérature camerounaise sur le plan international, l’écrivain camerounais, par ailleurs Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun, a reçu de vives félicitations des organisateurs du SIILY.

Une fois encore, ce fut l’occasion pour l’auteur de ‘’Fils de Prélat’’ de décliner les différentes problématiques (la paternité des hommes de l’église, la délinquance juvénile, le chômage, les difficultés rencontrées par des enfants nés des unions illégitimes…), toujours actuelles, traitées dans son ouvrage à succès.

Et le Directeur du SIILY, M. Yogolipaka, de renchérir dans cette logique : «le livre intitulé Fils de Prélat renferme beaucoup de choses qui peuvent permettre à la jeunesse d’avoir des repères» dans la société.

En effet, les écrivains provenant d’une quinzaine de pays ont rehaussé de leur présence l’éclat de cet espace de valorisation de l’industrie et des professionnels (critiques littéraires, auteurs, imprimeurs, libraires, infographes, bibliothécaires, documentalistes…) du livre, du 09 au 12 mars 2023.

Durant les quatre jours, ces acteurs du livre se sont partagé leurs riches expériences à travers des expositions, des conférences-débats et des séances de dédicace.

«Je suis heureux d’être là parce que pour moi il est important que la jeunesse réapprenne à lire. Beaucoup de jeunes ne lisent plus et ne vont pas dans les bibliothèques. Pourtant, le livre est un levier de véritables valeurs humaines», a reconnu M. Abanda. Non sans magnifier l’organisation de l’événement : «Il faut reconnaître que ce SIILY, avec 15 pays, a été un grand succès», dira-t-il.

Au demeurant, cette initiative est à pérenniser, ce d’autant plus que, selon les données du Bureau international de l’édition française (BIEF) de 2021, 41% seulement de Camerounais savent lire et écrire la langue de Molière.