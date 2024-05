Médiascopie : les efforts managériaux du PDG de la chaîne InfoTv, le Camerounais Dieudonné Mveng, appréciés par Canal

Après la visite guidée de la dynamique entreprise de presse à capitaux privés et le passage remarqué à l'émission très écoutée ''Espace miné'', la responsable de Canal , visiblement émerveillée, a félicité et encouragé le promoteur (d’InfoTv, InfoMatin, MétéoSports et La Météo), Dieudonné Mveng, pour tous les efforts fournis afin d’hisser sa chaîne de Tv au top des médias du continent noir.

En effet, accompagnée du DG de Canal Cameroun, Paul Tamba, Mme Isabelle Lallemand a été chaleureusement accueillie par le Président directeur général (PDG) du groupe La Météo, Dieudonné Mveng, et tout le staff technique et administratif.

D’après la directrice en charge de la relation avec les chaînes d’Afrique sur le bouquet Canal , Isabelle Lallemand, en visite au siège de la chaîne de télévision qui a pour promoteur Dieudonné Mveng, le 14 mai 2024 à Yaoundé (Cameroun) : «InfoTv a tous les ingrédients pour figurer bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées en Afrique. Tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est d'ailleurs tout ce que je souhaite. Et, j'espère que, la prochaine fois que je reviendrai, ce sera le cas».