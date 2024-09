TIC : Armand Claude Abanda consolide le partenariat IAI-Cameroun/Chine au sommet tripartite Chine-Afrique-UNESCO à Pékin

Le titulaire de la chaire UNESCO d’Afrique centrale Accès-Tic, Armand Claude Abanda, par ailleurs Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique du Cameroun (IAI-Cameroun)/Centre d’excellence technologique Paul Biya faisait partie des invités du FOCAC, du 05 au 06 septembre 2024 à Pékin.

La continuité du programme des 75 bourses d’études chinoises en 5 ans offertes à travers l'université de Jiangsu et le programme de 100 bourses d’études de la formule 2 2 (soit 2 ans à l'IAI et 2 ans en Chine) confirmés. Voilà, entre autres, des accords de partenariat consolidés par le titulaire de la chaire Unesco d’Afrique centrale ACCÈS-TIC, Armand Claude Abanda, non moins Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique du Cameroun (IAI-Cameroun), du 05 au 06 septembre 2024 à Beijing.

Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), sous le thème : ‘’Rejoindre la main pour faire progresser la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir partagé’’.

En effet, dans sa double casquette, le patron du Centre d’excellence technologique Paul Biya a pris une part active à la Conférence annuelle 2024 du Consortium de coopération Chine-Afrique en matière d’enseignement et formation technique et professionnelle (EFTP) le 05 septembre, et au Dialogue de haut niveau Chine-Afrique-UNESCO sur la coopération en éducation et protection du patrimoine culturel le 06 septembre à Pékin. Cette participation de l’expert de haut vol du domaine digital aura enrichi les délibérations de ces assises de la capitale chinoise.

Il est à rappeler que la convention de collaboration qui lie l’IAI-Cameroun à l’université chinoise Jiangsu Vocational Institute of Architechtural Technology, depuis le 17 novembre 2021, accorde 75 bourses d’études aux meilleurs étudiants de l’IAI, à travers un programme quinquennal, à raison de 15 bourses d’études par an en Chine.

Dans le cadre de ce fructueux partenariat axé sur les TIC, les 15 premiers étudiants du Centre d’excellence technologique Paul Biya ont reçu, avec succès, leurs parchemins de fin de formation, le 07 juin 2024, à Xuzhou dans province du Jiangsu. Une initiative qui concourt à la promotion de la formation technologique des jeunes Africains en général et Camerounais en particulier.

La coopération en matière d’éducation et de protection du patrimoine culturel étant essentielle au développement de la Chine et de l’Afrique, on ressort de cette rencontre au sommet que les deux partenaires historiques vont intensifier leur coopération dans des domaines tels que la formation des enseignants pour promouvoir un enseignement et un apprentissage de qualité, l’enseignement et la formation technique et professionnelle pour réduire le déficit de compétences, ainsi que l’éducation numérique pour transformer l’apprentissage futur, afin de contribuer à l’Agenda Éducation 2030.