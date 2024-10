Nouveau cours en ligne : les MOTS de la conservation

Habitat, écosystème, environnement, biome, biotope... Quelles différence entre ces termes ? Sont-ils interchangeables ? Apprenez à utiliser ces concepts avec précision en suivant le tout dernier tutoriel (cours en ligne) les MOTS de la conservation de l'UICN-Papaco hébergé sur MOOC Conservation.

Ne vous attendez pas à une simple liste de mots à étudier, le cours est articulé autour d'une histoire (ceux qui ont suivi le tuto sur l'éducation environnementale ont déjà fait la rencontre d'Aya) avec 100 mots et expressions définis grâce à des animations, des termes annexes sont expliqués dans des encadrés, des quiz vous permettent d'aller un peu plus loin, un glossaire vous permet d'avoir toutes les définitions sous la main, et, en cas de réussite aux examens, vous pouvez télécharger une attestation de réussite et même l'intégrer à votre profil LinkedIn.

Ce cours est gratuit, à suivre à votre rythme, et surtout adapté aux amateurs comme aux professionnels de la conservation, aux jeunes et moins jeunes qui veulent parler de conservation avec précision.