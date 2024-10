Selon le DG de l'IRAD, Dr Noé Woin, "Les équipes de recherche du CIRAD avec l'IRAD s'attèlent à trouver des solutions concrètes aux défis de l'heure que sont : les effets du change

Au cours de la célébration des 40 ans d’existence du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le 17 septembre 2024 à Yaoundé (Cameroun), sous le thème évocateur : «Une recherche partagée pour cultiver le monde de demain», le Directeur général (DG) de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), Dr Noé Woin, reconnaît que le CIRAD est resté le partenaire historique et privilégié du Système national de la recherche agricole du Cameroun, contribuant de façon considérable et en jouant un rôle clé dans le renforcement des capacités des personnels scientifiques et techniques de l’IRAD.

Lisez plutôt l’intervention de ce Directeur de recherche, en présence de la Secrétaire générale du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), Pr Rebecca Madeleine Etamé Ebellè, de l’Ambassadeur de France au Cameroun, S.E M. Thierry Marchand, du Directeur régional du CIRAD pour l’Afrique centrale, Dr Thierry Leroy, des responsables de structures partenaires au développement du Cameroun et chercheurs :

«Partie de l’expérimentation agricole dans un cadre d’économie coloniale, l’action du CIRAD au Cameroun est aujourd’hui essentiellement orientée vers une agriculture et des systèmes alimentaires inclusifs et durables, résilients face au changement global et respectueux des vastes ressources environnementales du bassin du Congo dont le Cameroun fait partie. Il est question de développer des systèmes de production durables fondés sur l'agroécologie et l'agroforesterie. Les activités menées dans le cadre des Dispositifs de recherche en Partenariat « Agroforesterie» et «R2FAC» par les équipes de recherche comprenant des chercheurs du CIRAD et de l’IRAD vous seront présentés, avec de nombreux résultats saillants.

Dans le même temps, les équipes de recherche du CIRAD avec l’IRAD s’attèlent à trouver des solutions concrètes aux défis de l’heure en s’attaquant à des thématiques telles que celles liées aux effets du changement climatique, les transitions écologiques, la santé des populations (l’approche « One health ») ou encore l’usage de l’intelligence artificielle en agriculture.

Suite aux crises environnementales et sanitaires auxquelles l’Afrique Centrale est confrontée de nos jours, la recherche agronomique devra s’adapter et s’innover sans cesse

Nul doute que ce partenariat entre l’IRAD et le CIRAD leur permettra de continuer de «cultiver le monde de demain» et ainsi récolter davantage de fruits au cours des années à venir, dans un partenariat gagnant-gagnant.»