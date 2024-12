14 recommandations d'experts agricoles pour développer durablement la filière semencière au Cameroun

Afin de transformer durablement l’agriculture en Afrique en général et Cameroun en particulier, et consolider à terme la sécurité alimentaire, les experts réunis en Atelier de haut niveau international sur les technologies pour la transformation de l’Agriculture africaine, les 21 et 22 octobre 2024 à Yaoundé (Cameroun), organisé par l'Institut Africain de Leadership Agricole (AALI), en étroite collaboration avec le Bureau de coordination du programme Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT), l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) et l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), ont formulé 14 recommendations relatives à la filière semencière. Il s’agit de :

Mise en place d’un groupe de plaidoyer et de suivi auprès des décideurs politiques sur la matérialisation des engagements nationaux et internationaux pour le financement du secteur agricole ;

Mise en place d'un système d'assurance de la filière semencière ;

Renforcement du rôle du CONSOF afin de servir de cadre de concertation semestrielle permanent des acteurs pour garantir le suivi, l'évaluation et l'harmonisation des interventions et le rendre plus opérationnel ;

Renforcement de l'annuaire de publication des semenciers au niveau national ;

Renforcement du système d'information et de communication pour la vulgarisation et la gestion des connaissances sur la filière semencière au niveau national ;

Amélioration des cadres juridiques et des textes réglementaires au niveau national ;

Mise à jour du catalogue, notamment la caractérisation des variétés de la liste C ;

Mise en place d'un système pérenne de financement du secteur semencier ;

Harmonisation des règlementations nationales avec celles de la sous-région ;

Révision et harmonisation des rôles des acteurs ;

Renforcement de l'effectif des inspecteurs semenciers ;

Mise en place d'un cadre de collaboration des partenaires (TAAT, AALI, IITA et IRAD) et le secteur privé ;

Mise en place des infrastructures appropriées pour la conservation des semences ;

Renforcement des capacités opérationnelles de l'organe de certification et de contrôle des semences.

"TAAT en République du Cameroun : vers un système semencier efficace et la mise à l'échelle de technologies performantes pour la transformation de l'agriculture camerounaise". C’est le thème retenu pour ces assises ayant pour objectifs d’identifier les interventions que le programme TAAT financé par la BAD pourrait apporter aux initiatives de transformation de l’agriculture actuelles et futures nécessitant des technologies de haute performance et les meilleures pratiques permettant d’accroître la productivité des petits exploitants agricoles de la République du Cameroun; et de réunir toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole tchadien afin de réfléchir, ensemble, sur les stratégies à mettre en place pour le développement d’un système semencier amélioré et efficace.