produire sans dégarder les sols

L'eau douce c'est un cycle donc une quantité infinie et GRATUITE à condition de ne jamais couper le cycle qui commence par l'évapotranspiration !!! l'humain est la seule espèce vivante sur Terre à jeter de l'eau donc dans la mer ... on a même inventé le concept d'eau usée alors qu'elle est juste mal traitée ...

la disparition des arbres coupe le cycle de l'eau et dérègle le climat ! les 2/3 des pluies proviennent des terres et seulement 1/3 de la mer ! pas d'évapotranspiration = pas de pluie = désert !

Une pluie même forte n’est pas un raz de marée mais elle le devient automatiquement quand on ne régule pas les ruissellements en amont des bassins versants. retenir l'eau pour ne pas inonder et ne jamais en manquer !

On peut planter des arbres en plein désert justement parce qu'il "pousse" dans l'atmosphère, ces arbres font favoriser la rétention d'eau dans les sols et les pluies par leur évapotranspiration, ils vont surtout fabriquer la matière organqiue indispensable aux autres plantes que nous mangeons.

Rien ne se perd quand on recycle ! Toute la partie organique des sols se fabrique à partir des gaz de l'atmosphère, dans la biomasse d'un arbre on retrouve à peine 2 % de minéraux.

