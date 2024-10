TAAT/AfricaRice/IRAD/BAD : des acteurs de la chaîne de valeur du riz formés aux pratiques et technologies durables au Cameroun

Pour outiller les acteurs camerounais de la chaîne de valeur de la filière riz des pratiques et technologies modernes et durables leur permettant de mettre sur le marché des produits de qualité et en quantité suffisante pour les consommateurs, le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) a, en collaboration technique avec l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) que dirige Dr Noé Woin, organisé un atelier de formation du 09 au 12 septembre 2024 à Yaoundé (Cameroun). Dans le cadre du programme Compact riz du projet Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT), financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Lors de l’ouverture et de la clôture des travaux, le Directeur général adjoint/Directeur de la recherche scientifique (DGA/DRS) de l’IRAD, Dr Francis Ngomè, a réitéré l’importance que les pouvoirs publics accordent à la recherche agricole en général et du riz en particulier. Non sans exhorter les participants à partager, une fois rentrer dans leurs localités respectives, les connaissances acquises de ce séminaire afin de booster la filière riz au Cameroun.

Selon le Dr Sali Atanga Ndindeng, responsable de TAAT Rice Compact à AfricaRice: «l'atelier de Yaoundé va permettre aux responsables des plateformes d’innovation d'étuvage du riz et des transformateurs de produits alimentaires au Cameroun d’acquérir des compétences et des technologies de pointe pour la production de produits de première qualité, riches en micronutriments et à faible indice glycémique».

Visiblement, après les quatre jours d’enseignements théoriques et pratiques des experts émérites de l’IRAD et AfricaRice, la trentaine de participants venant des 10 régions du Cameroun est rentrée imprégnée des connaissances sur les process de lavage, de rinçage, de séchage, de trempage, d’étuvage, de décorticage et de conditionnement du riz. Pour écouler, dorénavant, sur le marché national du riz de qualité et en quantité suffisante pour les consommateurs. Ce d’autant plus qu’il s’agit d’une céréale très prisée par tous les Camerounais.

«Quand je venais ici, je ne savais pas comment étuver le riz. Grâce à cet atelier, j’ai appris cette technique. Nous avons aussi appris beaucoup d’autres choses telles que les maladies qu’on rencontre sur le terrain et sur les cultures. Je remercie vraiment les organiseurs de cette formation à fort valeur ajoutée», en témoigne pour exprimer sa satisfaction Mme Barondi Mariana épouse Kosga, transformatrice de la localité de Lagdo (nord-Cameroun).

Il est à relever qu’en plus de ces pratiques et technologies durables inculquées aux acteurs de la filière, le programme TAAT intensifie la diffusion des variétés de riz intelligentes pour faire face aux conséquences néfastes des réchauffements climatiques actuels.