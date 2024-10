Lutte contre la crise environnementale : Global Landscapes Forum et SouthSouthNorth s'allient pour renforcer la coopération Sud-Sud avec un accent sur l'Afrique

Le Global Landscapes Forum (GLF) et SouthSouthNorth (SSN) sont désormais liés pour intensifier la coopération entre les pays du Sud, en particulier en Afrique. Le GLF et SSN ambitionnent de soutenir les acteurs locaux dans l’exploitation des occasions uniques de la région pour mener la lutte mondiale contre la crise environnementale. A travers cette alliance qui sera formalisée lors de la Conférence du continent sur la restauration écologique (GLF Africa 2024) qui se tient à Nairobi au Kenya le 17 septembre prochain, SSN qui est un réseau de partenaires et de programmes dédiés à un développement équitable et résilient au climat, rejoint ainsi CIFOR-ICRAF, Conservation International, la FAO, la Rights and Resources Initiative, le PNUE, le WWF et 27 autres membres signataires de la Charte du GLF. Par le même fait, SouthSouthNorth (SSN) devient le 34%u1D49 membre de la Charte du Global Landscapes Forum (GLF).

« Nous sommes ravis d’accueillir SouthSouthNorth au sein du réseau de membres signataires de notre Charte. Tandis que nous redoublons d’efforts sur le terrain, il est essentiel d’accroître notre groupe de membres signataires de la Charte pour continuer à inclure des organisations clés qui représentent efficacement des perspectives et des expertises diverses du Sud », indique le directeur général du GLF, John Colmey. L’adhésion profonde de SSN avec les acteurs locaux, son engagement envers le développement des capacités, et sa faculté à harmoniser les besoins des communautés avec les objectifs climatiques mondiaux reflètent les principes qui guident le GLF, poursuit-il.

Synergie d’actions pour accélérer les solutions climatiques dans les zones les plus touchées

Dotés de vastes ressources naturelles, d’une expertise scientifique approfondie, de connaissances traditionnelles ancestrales et de solutions innovantes, les pays d’Afrique et du Sud global sont particulièrement bien placés pour mener la lutte contre les crises climatiques et de biodiversité. Cependant, ils doivent également relever de nombreux défis. La collaboration entre les pays du Sud est essentielle pour renforcer les innovations locales, répondre aux défis communs et atteindre les objectifs de développement mondial. « En tant qu’organisation basée dans le Sud, l’un de nos plus grands défis est de corriger les énormes injustices et inégalités qui ne sont pas de notre fait, et de le faire de manière équitable et juste, en incluant toute la société. D’un point de vue décolonial, la coopération Sud-Sud met en valeur l’action locale et remet en question les déséquilibres de pouvoir existants dans le développement mondial, en donnant la priorité aux besoins, aux voix et aux systèmes de connaissances des acteurs et des communautés divers du Sud », explique la Dr Shehnaaz Moosa, directrice de SSN.

Le GLF et SSN partagent la vision d’une planète résiliente et équitable où toutes les espèces prospèrent. Ils offrent des plateformes et des outils aux acteurs locaux tout en mobilisant des ressources et des capacités pour accélérer le dialogue, promouvoir le partage des connaissances et catalyser l’action pour résoudre les défis environnementaux mondiaux, qui affectent souvent de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, les peuples autochtones ainsi que les communautés rurales et marginalisées du Sud.

De manière concrète, en tant que membre signataire de la Charte du GLF, SSN va apporter des conseils stratégiques, faciliter le partage des compétences au sein de la communauté GLF, faire la promotion de l’approche paysagère et contribuer à enrichir la plateforme de connaissances du GLF pour informer les politiques et pratiques relatives à la gestion durable des paysages dans le monde entier.