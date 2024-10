Solidarité internationale et développement local : le maire de Dschang, Jacquis Kemleu Tchabgou, rencontre les diasporas africaines à Nantes (France)

Visiblement, depuis son arrivée à la tête de la commune de Dschang (ouest-Cameroun) depuis 2020, Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou ne ménage aucun effort pour trouver des voies et moyens capables de développer de manière innovante et durable la ville chef-lieu du département de la Menoua (ouest-Cameroun).

Dans le cadre de la coopération décentralisée et la solidarité internationale, la ville de Nantes en partenariat avec le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) a, le 27 septembre 2024, organisé une rencontre axée sur le thème : "La place des diasporas dans les projets de solidarité internationale, dans la coopération décentralisée".

Au cours de cet événement inédit, le premier magistrat municipal de Dschang a eu des échanges fructueux avec de nombreux représentants des diasporas camerounaise de France, d’Espagne et de Belgique ; sénégalaise ; mauritanienne ; malienne ; ivoirienne ; etc.

Des sujets tels que la cartographie et la structuration des diasporas, le rôle de la jeunesse des diasporas, la maturation et le financement des projets Sud-Sud et Nord-Sud, les mécanismes de financement, ainsi que la co-construction et l’évaluation de ces projets ont été à l’ordre du jour.

Il a été aussi question de revoir, de fond en comble, les dispositifs existant dans les pays pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation des initiatives de la diaspora.

Au pas de course, l’accompagnement actuel des diasporas dans les projets de développement des pays dont elles sont ressortissantes a été évalué et une réflexion sur les perspectives futures amorcée.

Pour le soutien et les excellentes relations de collaboration gagnant-gagnant entretenues avec la commune de Dschang, M. Kemleu Tchabgou a exprimé sa profonde gratitude à la ville de Nantes, son partenaire historique. Non sans souligner sa volonté de renforcer davantage ces rapports pour le bénéfice mutuel des communautés locales.

Il n’est plus à démontrer l’importance que revêtent, aujourd’hui, la coopération décentralisée et la solidarité internationale dans la quête des financements alternatifs, face aux difficultés de mobilisation du budget d’investissement public auxquelles les gouvernements africains sont confrontés.

Pour un développement durable à venir, les différents participants à ses assises ont pris des engagements et promis diverses contributions.

Dans sa ferme détermination de faire Dschang une ville durable et une destination économique de premier rang au Cameroun, le maire Jacquis Kemleu Tchabgou, par ailleurs secrétaire général de l’Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun (ASROC), président du Conseil d’orientation du Centre technique agroalimentaire du Cameroun (CTA-Cam) et secrétaire général de l’Interprofession de la filière huile de palme au Cameroun (INTERPALM-Cam), a, quelques jours (9 et 10 septembre) plus tôt, représenter sa municipalité à l'atelier de la Commission «Villes et développement durable» à Dakar (Sénégal), sur invitation de la ville de Lausanne (Suisse) et de l'Association internationale des maires francophones (AIMEF).

Au cours de cet atelier de la capitale sénégalaise, le dynamique édile a exprimé sa volonté de continuer à consolider les pratiques urbaines écologiques, notamment le traitement durable des déchets à Dschang.