AG du CIRIDD - table ronde : l'impact du numérique sur les ressources et l'environnement

Et après, un temps d'échanges et de convivialité

Nous vous proposons un échange entre experts et entrepreneurs pour un numérique sobre et responsable !

Comment innover dans la conception des équipements et des services dans une perspective de cycle de vie et de préservation de la nature ?

18h30 : Table Ronde "L'impact du Numérique sur les ressources et l'environnement" Comment relever le défi de l’essor du numérique et celui de la transition écologique ?

Ressources complémentaires