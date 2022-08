Gestion durable des déchets urbains : le Cameroun à l'école des bonnes pratiques rwandaises

Sur très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, conduit une importante mission d’études à Kigali (Rwanda), du 1er au 6 août 2022.

Selon les responsables du MINHDU, l’objectif global de cette mission d’échange d’expériences «est de s’approprier l’approche rwandaise de gestion des déchets urbains afin de la reproduire, contextualiser et améliorer la salubrité des agglomérations camerounaises» en quête d’une technique d’assainissement urbain durable.

Au premier rang des membres de cette forte délégation, figurent des acteurs de la gouvernance locale du Cameroun ou collectivités territoriales décentralisés (CTD), en tant que principaux concernés de la gestion des déchets urbains, à savoir : les maires de ville de Yaoundé et de Douala ; et les maires des communes d’arrondissement de Yaoundé 1 et 4, de Douala 3 et 5.

Le planning de la mission prévoit : l’audience du Premier ministre rwandais à Mme Courtès, accompagnée pour la circonstance de son homologue du pays hôte ; une rencontre avec les responsables des administrations en charge de la production des logements en masse et de la gestion des déchets suivie de la présentation sur les états des lieux de la gestion des déchets urbains dans les grandes villes du Cameroun et du Rwanda ; une rencontre avec les autorités locales et visites des sites de collecte/manutention, tri et transport des déchets, de décharge et incinération, de recyclage et réutilisation, de gestion des déchets liquides (eaux usées industrielles et boues d'épuration), de logements sociaux, des promoteurs immobiliers et de l’usine de production des matériaux de construction.

En effet, ces descentes de terrain vont permettre aux Camerounais de prendre connaissance des bonnes pratiques et surtout identifier les technologies, techniques et projets innovants en matière d’assainissement et de gestion durable des déchets urbains.

Entre autres résultats très attendus de cette mission d’études, après échanges fructueux sur l’état des lieux des systèmes de production des logements en masse et de gestion des déchets urbains dans les grandes villes du Cameroun et du Rwanda : l’appropriation des expériences, les meilleures pratiques techniques, technologiques et environnementales adaptées à une meilleure fourniture des logements en masse et gestion des déchets en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD); l’identification des projets éco-innovants et porteurs pouvant contribuer au développement d’une économie circulaire identifiés ; la capitalisation des projets innovants et porteurs pouvant contribuer au développement du secteur de la production des logements à l’instar des usines de production des matériaux de construction ; l’analyse du mécanisme de financement de fourniture des logements en masse et de la gestion des déchets en faisant ressortir ses forces et ses faiblesses ; l’analyse du cadre institutionnel et l’identification des différents acteurs, leurs rôles respectifs et les interactions qui existent entre eux ; l’analyse de la structuration des dispositifs organisationnels mis en œuvre pour réaliser les opérations de la chaine de production des logements en masse et gestion des déchets, allant du nettoyage au traitement en passant par la pré-collecte ; et l’identification des forces et des faiblesses des documents de planification urbaine, de la fourniture des logements et de gestion des déchets en particulier.

Au regard du fort potentiel du pays de Paul Kagame en matière de gestion des déchets urbains, nombre d’observateurs camerounais sont unanimes à reconnaître que c’est une bonne école pour le pays de Paul Biya.

La preuve, depuis novembre 2021, Kigali, la capitale, s’est dotée des poubelles intelligentes ayant de capteurs qui permettent de surveiller les niveaux de remplissage déchets en temps réel.