Le Plan Mobilité Simplifié (PMS), un outil de planification souple pour concevoir une stratégie de mobilité au service des territoires intercommunaux

Le 6 octobre de 11h à 12h

Résumé

Les Plans de Mobilité Simplifié (PMS), ont été créés dans le cadre de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM du 24/12/2019) à destination des territoires ruraux et des villes moyennes. Ce sont des outils de planification qui permettent de définir la stratégie et la politique de mobilité d’un territoire, ayant la compétence mobilité ou non.

Les PMS ont vocation à porter une réflexion sur le système de mobilité souhaité et les moyens afférents à mettre en œuvre en :

Rassemblant tous les acteurs et partenaires autour d’une feuille de route sur le thème de la mobilité pour la mise en œuvre de solutions

Mobilisant la population pour s’assurer la pertinence des solutions de mobilités à renforcer ou développer,

A travers le témoignage de Mme Montoulieu, chargée de projet mobilité de la CC Vallée de l’Homme et avec l’exemple d’autres territoires inscrits dans cette démarche, il s’agira de partager les clés de succès et les écueils éventuels permettant aux territoires de mener à bien les actions ciblées et adaptées à leurs besoins. Comme clé d’entrée : le projet de mobilité doit prendre autant que possible appui sur les moyens déjà présents et en adéquation avec les moyens mobilisables (moyens financiers et humains avec ou sans ressource fiscale dédiée).

A qui s’adresse cette webconférence ?

La webconf’ s’adresse à l’ensemble des intercommunalités, plus spécifiquement aux territoires ayant récemment pris la compétence mobilité, jeune AOM (au 1/07/2021) et les acteurs publics et privés issus de la société civile qui pourront être associés dans le cadre de leur élaboration.

Intervenant.e.s

Jean Jacques ROBIN, Gérant et Chef de Projet – Iter

Céline BILLARD, Cheffe de Projet – Iter

Manon MONTOULIEU, Chargée de projets mobilité durable – Communauté de Communes de La Vallée de l’Homme

https://apc-climat.fr/webconf-apcc-le-plan-mobilite-simplifie-pms-un-outil-de-planification-souple-pour-concevoir-une-strategie-de-mobilite-au-service-des-territoires-intercommunaux/