Le Festival des Solidarités se tiendra du 17 novembre au 3 décembre partout en France et dans 12 pays d'Afrique

Du 17 novembre au 3 décembre 2023, le Festival des Solidarités se tiendra partout en France et dans 12 pays d’Afrique francophone. Depuis 26 ans, le Festisol est un événement majeur pour défendre les droits humains, promouvoir une solidarité globale et pour donner envie d'agir pour un monde plus juste, solidaire et durable. Cette année, le festival met en lumière un sujet crucial : la souveraineté alimentaire.

Des centaines de milliers de participant·es (40% de jeunes), de 4000 animations, 2600 structures, près de 6000 organisateur·ices, 300 collectifs locaux dans 13 pays organisateurs, dont 12 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, République démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Togo.

Des débats, conférences, escape games, ateliers de cuisine, projections, émissions de radio, concerts, pièces de théâtre, fresques participatives, présentation d’initiatives d’acteurs de terrain ou animations scolaires autour de thèmes variés tels que l’alimentation, l’environnement, l’interculturalité, la démocratie, les migrations...

Le Festival des Solidarités, porté par des associations locales et des collectivités, ainsi que par de grands acteurs de la solidarité internationale telles qu’Amnesty International, Oxfam, le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique, et le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) partage et relaie ces ambitions.

Cette année, la souveraineté alimentaire au cœur des débats

La faim dans le monde ne s'explique pas par un manque de production, mais par une répartition inéquitable des ressources, qui touche en premier lieu les personnes qui travaillent dans l'agriculture, l'élevage et la pêche[1]. Sommes-nous réellement impuissants face à cet injuste fonctionnement du système alimentaire mondial ? Quelle est la place des peuples dans la définition des politiques agricoles et alimentaires ?

Pour répondre collectivement à ces questions, le Festival des Solidarités vous invite à débattre de pourquoi et comment renforcer la souveraineté alimentaire[2] à l’échelle mondiale. Cette notion est à l’intersection des enjeux démocratiques, coloniaux, écologiques et de justice sociale. De nombreuses alternatives existent et seront mises en avant durant le Festisol.

Partout dans le monde, des citoyen.ne.s se mobilisent contre l’accaparement, l’artificialisation et la pollution des terres. Une majorité de paysan.ne.s portent des pratiques agricoles respectueuses du vivant, telles que l’agroécologie. Ils et elles doivent être mieux soutenus.

La souveraineté alimentaire n’est pas compatible avec un système économique néolibéral. Elle nécessite un commerce équitable, rémunérateur pour les paysan.ne.s et favorisant les pratiques agricoles durables.

Bien se nourrir est un droit et les citoyen.ne.s doivent être au cœur de la définition des politiques publiques. Le réseau de la Sécurité sociale de l’alimentation, qui vise à penser une socialisation de l’agriculture et de l’alimentation, sera particulièrement mis en avant.

La Coordination nationale du Festival des Solidarités produit chaque année une série de podcasts liés au focus annuel

A écouter sur le site du Festival des Solidarités https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-26316





Épisode 1 | Droit à l’alimentation pour toutes et tous. Faut-il sortir de l’aide alimentaire ?

Avec Laurent Seux, coordinateur du programme « ensemble bien vivre bien manger » du secours catholique français ; Patricia Viardot, militante chez ATD Quart-Monde et Tanguy Martin militant pour la Sécurité Sociale de l’Alimentation.

Épisode 2 | Souveraineté alimentaire et émancipation des peuples. L’accaparement des terres, comment sortir de cette forme de colonialisme ?

Avec Massa Koné, porte-parole de la Convergence Malienne contre l’Accaparement des Terres (CMAT) ; Sana Karajeh, représentante de l’Union of Agricultural Work Committees (UAWC) organisation membre de la Via Campesina en Palestine et Juan Pablo Gutiérrez, représentant du peuple Yukpa en Colombie.

Épisode 3 | Vers un autre système agricole et alimentaire. Les tomates sont-elles produites pour être mangées ou vendues ?

Avec Claude Girod, membre de la confédération paysanne ; Serge Harfouche, de la ferme école Buzuruna Juzuruna au Liban et Patrice Sagbo, membre JINKUN et de la Fédération de l’agroécologie du Bénin. Écouter les podcasts (disponibles dans les prochaines semaines sur le site Festisol).

Festisol, un projet mobilisateur

Le Festisol est une dynamique permanente, toute l’année, d’échange, de mutualisation, d’apprentissage entre les organisations membres. En 2022, plus de 400 nouvelles structures partenaires et plus de 700 nouveaux et nouvelles bénévoles ont intégré le Festival des Solidarités !

[1] En 2015, tous les humains avaient potentiellement accès à 4600 kilocalories par jour, des apports énergétiques suffisants en réalité pour nourrir 12 milliards de personnes. Et pourtant, 1 personne sur 9 souffre de la faim à l'échelle mondiale, dont 80 % travaillent dans l'agriculture et la pêche.

[2] On entend par souveraineté alimentaire « le droit des populations, des communautés et des pays à définir leur propre politique alimentaire, agricole, territoriale ainsi que de travail et de pêche, lesquelles doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque spécificité » (extrait de la déclaration finale de la société civile lors du Sommet Mondial de l’Alimentation à Rome en 2002).