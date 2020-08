Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adopté en 2015 par les Nations Unies afin d’abolir l’extrême pauvreté, de créer un monde de paix et de préserver notre planète. Un agenda, l’agenda 2030, a été fixé pour éliminer l’extrême pauvreté, créer un monde de paix et de prospérité d’ici 2030. La plupart des pays dans le monde ont adopté les Objectifs de Développement Durable (ODD.) L’Union Africaine s’est engagée à suivre l’agenda 2063 qui doit permettre de construire une Afrique davantage prospère d’ici 50 ans. Grâce aux Objectifs du Millénaire (OMD), des progrès ont été constaté : de nombreux enfants sont scolarisés, et en particulier les filles, davantage de femmes participent à la vie politique de leur pays, la mortalité infantile a diminué et moins de personnes sont touchées par le VIH.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) au Nigéria :

Le Nigéria s’est engagé dans la lutte contre l’extrême pauvreté en adoptant les Objectifs de Développement Durable (ODD.) Le gouvernement nigérian travaille main dans la main avec l’UNDP pour assurer la juste conformité des plannings et établir un budget.

De nombreuses missions ont été effectué afin de soutenir le Nigéria dans l’élaboration des Objectifs de Développement Durable (ODD.) Par exemple, un « Data Mapping Exercise » a été mené afin d’avoir des données sur la pauvreté pour établir des points de comparaison qui sont utiles pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD.) Cela permet de refléter la situation actuelle et de pouvoir changer la donne dans le pays. De plus, des missions avec les différents ministères, mais aussi les départements et des agences ont été mené. Par exemple, le gouvernement a développé « l’engagement stratégique du secteur privé », qui recommande l’établissement du premier secteur privé.

Objectif de Développement Durable 3 : accès à la santé : Le Nigéria fait parti des pays d’Afrique avec le plus bas revenus en matière de santé et possède des forts taux de mortalité. L’accès à l’eau potable est de 64%.

Objectif de Développement Durable 4 : l’éducation : Un des principaux challenges dont doit faire face le Nigéria est le problème de l’absentéisme scolaire. On observe de nombreuses disparités régionales : 78% des enfants vivant dans le Sud-Ouest sont capables de lire alors que seulement 17% des enfants du Nord-Est peuvent le faire. Le pays doit davantage investir dans l’éducation.

Objectif de Développement Durable 8 : économie inclusive : Au Nigéria, l’économie informelle fait est établie à 53%, soit la plus large du continent africain. On estime à 75% le nombre de nouveaux emplois informels. La jeunesse est particulièrement touchée par le chômage et les sous-emplois, ce qui représenterait environ 24 millions de personnes.

Le Nigéria a voulu aller plus loin en créant lui-même ses propres objectifs de développement, les « Objectifs de Développement Durable Intégrés » (iSDG)

